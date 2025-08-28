38 perce
Csapadékvíz-elvezetési fejlesztés indul Sajószentpéteren
Csapadékvíz-elvezetési fejlesztés indul Sajószentpéteren. Az előző évekbeli villámárvizek jelentették a fő indokot arra, hogy EU-forrásból finanszírozott beruházást indítsanak a csapadékvízzel kapcsolatos jövőbeni problémák megelőzésére, kezelésére.
Az úgynevezett kékinfrastruktúra fejlesztése a témája annak a programnak, amelynek elindulását Sajószentpéteren csütörtökön jelentették be; a tényleges építési munkák szeptember elejétől várhatók a település érintett részein. A legfőbb tét a csapadékvíz elvezetése.
A csapadékvíz a „főellenség” Péteren
„Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Sajószentpéter városban” – ezzel a címmel nyert a sajószentpéteri önkormányzat pályázatot, ami európai uniós forrásból valósulhat meg a következőkben. A „színes” szakkifejezés nagyjából ezt jelenti: „a kék-zöld infrastruktúra elsősorban a városi vízelvezetés javítását szolgálja, és a városi árvizekkel szembeni ellenálló képességre összpontosít. Emellett célja az ökoszisztémák egészségének helyreállítása is. Többek között ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, minek révén többféle szerepük van. Ilyen szolgáltatások például a beporzás, a víz- és levegőtisztítás, a szabadidős tevékenységek.”
Hogy pontosan mit jelent aktuálisan Sajószentpéteren, az a települési önkormányzat honlapján található hivatalos leírásból kiolvasható.
A tervezett fejlesztéssel a város három településrésze érintett:
- I. délkeleti településrész a Bükkhát domblába és a Miskolc – Kazincbarcika közötti vasútvonal között, melyet a Miskolcra vezető 26. számú főút szel át;
- II. városközpont;
- III - IV. déli településrész a Pitypalatty-völgy elején, a Nagykorcsolyás-hegy lába és a parasznyai országút között, a Nyögő-patak két partján.
Mint a leírásból kiderül, az érintett városrészben családi házas és társasházas övezet található. A megvédendő területeken rendre gondot okoz a hirtelen lezúduló nagy intenzitású csapadék. Ehhez párosul, hogy az elmúlt 20-30 évben jelentősen megnövekedtek az érintett csatornák vízgyűjtő területén a burkolt felületek. A Déli városrészben 2018-ban megvalósult ének a Harica, Pécsi Sándor és Kandó Kálmán utcák által határolt szakaszáig a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, melyet szintén EU-támogatás elnyerésével 2022-ben folytathattak a Pécsi Sándor utcától a Tompa Mihály utcáig. Így sem teljes a villámárvizek elleni védelem – igazolta 2019. évi villámárvíz –, ezért határozták el egy övárok-rendszer kiépítésével a rendszer továbbfejlesztését.
A pályázat fő célja a belterületi lakóövezetek vízkárok által való veszélyeztetettségének csökkenése, a biztonságosabb lakókörnyezet elősegítése a vonzó, élhető, fenntartható település kialakítása Sajószentpéteren. A tervezett fejlesztések megvalósítása csökkenti az érintett településrészek 19 helyi vízkárokkal való veszélyeztetettségét Sajószentpéteren. A tervezett fejlesztések megvalósítása segíti a környezeti káresemények megelőzését Sajószentpéteren.
Modern megoldások és a fenntarthatóság kéz a kézben
A projekt hivatalos nyitányát a városi képviselő-testület csütörtöki ülésének kezdetén tett polgármesteri bejelentés adta, valamint ehhez kapcsolódóan a kormányzat nevében a projektről beszélő Demeter Zoltán, a körzet országgyűlési képviselőjének szavai:
– Ez a beruházás a város élhetőségét és jövőjét szolgálja. A TOP Plusz „Élhető települések” pályázati program révén valósulhat meg. Hosszú távú megoldást fog jelenteni. Biztosítja a sajószentpéteri otthonok és közösségi tereink védelmét a szélsőséges időjárási körülmények között is. Modern megoldások és a fenntarthatóság kéz a kézben járnak. Nem csak a jelen problémáira ad választ, de a jövő kihívásaira is – szögezte le a politikus, akit, mint elmondta, az vezet a munkájában, „hogyan tudok napról napra tenni azért, hogy a közösség, amihez tartozom, gyarapodhasson”. – Sajószentpéter fejlődik, sőt, bátran ki lehet mondani, egyre élhetőbbé válik a település.
A beruházás műszaki tartalma:
- I. Agit-árok fejlesztése:
152 m mederrendezés, stabilizálás mederelemmel
32 m iszap eltávolítás, 1 db új zsilip
105 m iszap eltávolítás, burkolatjavítás
256 m mederrendezés, bővítés mederelem alkalmazásával,
Kossuth úton hordalékfogó műtárgy
28 m átereszek iszaptalanítása, lezárófalak javítása
- átereszek, úthelyreállítás
6 m ikeráteresz építés (torkolati szakaszon)
22 m hosszban átereszek bővítése mellé-építéssel
22 m utak bontása és helyreállítása
- közműkeresztezések
15 db keresztező közmű vezeték feltárása, védelembe helyezése
- II. Attila utcai árok bővítése:
300 m mederrendezés, bővítés mederelemmel
(ebből 200 m fedlappal az árok lefedése)
9 m hosszban Rákóczi úti átereszből iszap eltávolítása, áteresz lezárófalak
átereszek, úthelyreállítás, kapubejárók
5 m út alatti áteresz cseréje nagyobb méretűre
60 m úttest és kapubejáró bontás és helyreállítás
- közműkeresztezések
3 db keresztező közmű vezeték feltárása, védelembe helyezése
24 db keresztező közmű bekötővezeték feltárása, védelembe helyezése
- III. övárok létesítése a Baross Gábor utca mögött:
547 m meder létesítés, stabilizálás mederelemmel
átmeneti medertározó a víz visszatartására, hordalékfogó műtárgy
- átereszek
6 m áteresz létesítés
- faültetés
25 db fa ültetése az övárok mentén
- IV. övárok létesítése a Kinizsi utca felett:
272 m meder létesítés, stabilizálás mederelemmel
338 m mederbővítés, stabilizálás mederelemmel, hordalékfogóval
befogadó Nyögő-patak mederburkolat javítás
- átereszek
6 m áteresz létesítés
- faültetés
30 db fa ültetése az övárok mentén
