Helyi közélet

38 perce

Csapadékvíz-elvezetési fejlesztés indul Sajószentpéteren

Címkék#országgyűlési képviselő#Élhető Város TOP Plusz#Élhető települések TOP Plusz#képviselő-testületi ülés#Demeter Zoltán#Top Plusz program#vízelvezetés#Sajószentpéter#fejlesztés

Csapadékvíz-elvezetési fejlesztés indul Sajószentpéteren. Az előző évekbeli villámárvizek jelentették a fő indokot arra, hogy EU-forrásból finanszírozott beruházást indítsanak a csapadékvízzel kapcsolatos jövőbeni problémák megelőzésére, kezelésére.

Boon.hu

Az úgynevezett kékinfrastruktúra fejlesztése a témája annak a programnak, amelynek elindulását Sajószentpéteren csütörtökön jelentették be; a tényleges építési munkák szeptember elejétől várhatók a település érintett részein. A legfőbb tét a csapadékvíz elvezetése.

csapadékvíz
Csapadékvíz-elvezetési fejlesztés indul Sajószentpéteren
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A csapadékvíz a „főellenség” Péteren

„Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Sajószentpéter városban” – ezzel a címmel nyert a sajószentpéteri önkormányzat pályázatot, ami európai uniós forrásból valósulhat meg a következőkben. A „színes” szakkifejezés nagyjából ezt jelenti: „a kék-zöld infrastruktúra elsősorban a városi vízelvezetés javítását szolgálja, és a városi árvizekkel szembeni ellenálló képességre összpontosít. Emellett célja az ökoszisztémák egészségének helyreállítása is. Többek között ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak, minek révén többféle szerepük van. Ilyen szolgáltatások például a beporzás, a víz- és levegőtisztítás, a szabadidős tevékenységek.”

Hogy pontosan mit jelent aktuálisan Sajószentpéteren, az a települési önkormányzat honlapján található hivatalos leírásból kiolvasható.

A tervezett fejlesztéssel a város három településrésze érintett:

  • I. délkeleti településrész a Bükkhát domblába és a Miskolc – Kazincbarcika közötti vasútvonal között, melyet a Miskolcra vezető 26. számú főút szel át;
  • II. városközpont;
  • III - IV. déli településrész a Pitypalatty-völgy elején, a Nagykorcsolyás-hegy lába és a parasznyai országút között, a Nyögő-patak két partján.

Mint a leírásból kiderül, az érintett városrészben családi házas és társasházas övezet található. A megvédendő területeken rendre gondot okoz a hirtelen lezúduló nagy intenzitású csapadék. Ehhez párosul, hogy az elmúlt 20-30 évben jelentősen megnövekedtek az érintett csatornák vízgyűjtő területén a burkolt felületek. A Déli városrészben 2018-ban megvalósult ének a Harica, Pécsi Sándor és Kandó Kálmán utcák által határolt szakaszáig a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, melyet szintén EU-támogatás elnyerésével 2022-ben folytathattak a Pécsi Sándor utcától a Tompa Mihály utcáig. Így sem teljes a villámárvizek elleni védelem – igazolta 2019. évi villámárvíz –, ezért határozták el egy övárok-rendszer kiépítésével a rendszer továbbfejlesztését. 

A pályázat fő célja a belterületi lakóövezetek vízkárok által való veszélyeztetettségének csökkenése, a biztonságosabb lakókörnyezet elősegítése a vonzó, élhető, fenntartható település kialakítása Sajószentpéteren. A tervezett fejlesztések megvalósítása csökkenti az érintett településrészek 19 helyi vízkárokkal való veszélyeztetettségét Sajószentpéteren. A tervezett fejlesztések megvalósítása segíti a környezeti káresemények megelőzését Sajószentpéteren.

Demeter Zoltán mellett File Tamás József polgármester és Bárdos Tamás alpolgármester
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Modern megoldások és a fenntarthatóság kéz a kézben

A projekt hivatalos nyitányát a városi képviselő-testület csütörtöki ülésének kezdetén tett polgármesteri bejelentés adta, valamint ehhez kapcsolódóan a kormányzat nevében a projektről beszélő Demeter Zoltán, a körzet országgyűlési képviselőjének szavai:

– Ez a beruházás a város élhetőségét és jövőjét szolgálja. A TOP Plusz „Élhető településekpályázati program révén valósulhat meg. Hosszú távú megoldást fog jelenteni. Biztosítja a sajószentpéteri otthonok és közösségi tereink védelmét a szélsőséges időjárási körülmények között is. Modern megoldások és a fenntarthatóság kéz a kézben járnak. Nem csak a jelen problémáira ad választ, de a jövő kihívásaira is – szögezte le a politikus, akit, mint elmondta, az vezet a munkájában, „hogyan tudok napról napra tenni azért, hogy a közösség, amihez tartozom, gyarapodhasson”. – Sajószentpéter fejlődik, sőt, bátran ki lehet mondani, egyre élhetőbbé válik a település.

Projektnyitó rendezvény Sajószentpéteren 08.28.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

A beruházás műszaki tartalma:

  • I. Agit-árok fejlesztése:
    152 m mederrendezés, stabilizálás mederelemmel
    32 m iszap eltávolítás, 1 db új zsilip
    105 m iszap eltávolítás, burkolatjavítás
    256 m mederrendezés, bővítés mederelem alkalmazásával,
    Kossuth úton hordalékfogó műtárgy
    28 m átereszek iszaptalanítása, lezárófalak javítása
  • átereszek, úthelyreállítás
    6 m ikeráteresz építés (torkolati szakaszon)
    22 m hosszban átereszek bővítése mellé-építéssel
    22 m utak bontása és helyreállítása
  • közműkeresztezések
    15 db keresztező közmű vezeték feltárása, védelembe helyezése
  • II. Attila utcai árok bővítése:
    300 m mederrendezés, bővítés mederelemmel
    (ebből 200 m fedlappal az árok lefedése)
    9 m hosszban Rákóczi úti átereszből iszap eltávolítása, áteresz lezárófalak

átereszek, úthelyreállítás, kapubejárók
5 m út alatti áteresz cseréje nagyobb méretűre
60 m úttest és kapubejáró bontás és helyreállítás

  • közműkeresztezések
    3 db keresztező közmű vezeték feltárása, védelembe helyezése
    24 db keresztező közmű bekötővezeték feltárása, védelembe helyezése
  • III. övárok létesítése a Baross Gábor utca mögött:
    547 m meder létesítés, stabilizálás mederelemmel
    átmeneti medertározó a víz visszatartására, hordalékfogó műtárgy
  • átereszek
    6 m áteresz létesítés
  • faültetés
    25 db fa ültetése az övárok mentén
  • IV. övárok létesítése a Kinizsi utca felett:
    272 m meder létesítés, stabilizálás mederelemmel
    338 m mederbővítés, stabilizálás mederelemmel, hordalékfogóval
    befogadó Nyögő-patak mederburkolat javítás
  • átereszek
    6 m áteresz létesítés
  • faültetés
    30 db fa ültetése az övárok mentén

(forrás)

 

