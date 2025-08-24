Így vezeted el az esővizet? Nehogy büntetés legyen a vége!

A csapadékvíz elvezetésére vonatkozó TÉKA szabályozás

A Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzata (TÉKA) szabályozza Magyarországon a csapadékvíz elvezetését és a szennyvíz kezelését 2025. január 1-től. Ez lépett a régi, Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) helyébe.

Habár az eddigi szabályozások nagy része megmaradt, az új TÉKA előírásban új fogalmakat, jogszabályokat vezettek be, amelyek összhangban vannak az Európai Unió fenntartható és környezetbarát törekvéseivel.

Az új TÉKA szabályozás röviden összefoglalva a következőkre ösztönöz az új építési tervekre vonatkozóan:

Természetes építőanyagok: a környezetbarát építkezést és vízgazdálkodást segítik

Csapadékvíz kezelése: a telken belüli megtartásra és fenntartható kezelésre fókuszál

Szennyvízkezelés: hatékony és környezetbarát megoldásokat részesít előnyben, víz megtartására ás hasznosítására összpontosít.

Zajkibocsájtás szabályozása: az épületgépészeti berendezések elhelyezését szabályozza, a közterületre történő vízelvezetést tiltja.

Miért lenne fontos a csapadékvíz felhasználása

Manapság már borzasztó szárazság van a földön, de Magyarországon is egyre szélsőségesebb az időjárás.

A csapadékvíz felhasználása talán a sivatagi országokban még nagyobb jelentőséggel bír, de hazánkban is sok pénzt lehet rajta megfogni. Gondoljunk csak például arra, ha a kertet gyűjtött esővízzel locsoljuk ahelyett, hogy a csapból töltenénk tele a kannát.

Már évek óta egy óriási kék hordóba van vezetve az ereszcsatorna. Ezzel bőven összegyűlik annyi víz még a szárazabb nyarakon is, hogy tudok azzal locsolni. Szám szerint ugyan nem tudom megmondani mennyit spórolok ezzel, de biztos vagyok benne, hogy jelentős összeget

– mondta Tóth Péter miskolci lakos.

Földbe ásott vízgyűjtőt használunk, amiben télen sem tud elfagyni a víz. Kint van a vidéki ház telkén, ezzel locsolunk, és nagyon sokat spórolunk vele. Persze ehhez hely kell, meg igényel némi munkát, de megérte megcsinálni

– mesélte Hankó Viktor.