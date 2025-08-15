1 órája
„A lányát letartóztatták drogbirtoklás miatt” – ijesztő csalás terjed Borsodban
Egy sátoraljaújhelyi édesanya Facebook-posztban figyelmeztette a helyieket egy veszélyes telefonos csalási módszerre. A történet szerencsésen végződött, de a rendőrség elmondta, hogy valóban elterjedtek az ilyen típusú csalások. Cikkünkből megtudhatja, mit tegyen, ha hasonló telefont kap.
Az utóbbi időben megszaporodtak az úgynevezett unokázós csalások, és hasonló, érzelmekre ható telefonos csalások. Ezeknél a csalók gyakran adják ki magukat ügyvédnek, rendőrnek vagy más hivatalos személynek, és azt állítják, hogy egy hozzátartozónk bajba került. A céljuk, hogy a pánikba esett áldozatokat gyors, meggondolatlan döntésre kényszerítsék.
A legújabb gyöngyszem a „drogot találtak a gyereknél” típusú csalás
Ennek egy friss példája került fel a Sátoraljaújhely Most! nevű Facebook-csoportba, ahol egy édesanya osztotta meg a történetét.
Kedves Mindenki! FIGYELEM!!! TELEFONOS CSALÓ hívott, védőügyvédként mutatkozott be, azzal a sztorival, hogy a lányunkat bevitték a rendőrségre a postáról, mert idegenek megkérték, hogy adjon fel egy csomagot, és a csomagban drog volt, de az idegenek eltűntek, a lányomnak ő a kirendelt védőügyvédje, ne menjek sehova, Ő intézi, hogy még ma kiengedjék, 15 perc múlva visszahív, hogy mit intézett. Mondtam neki, hogy azonnal megyek a rendőrségre a gyerekemhez, amit nagyon nem akart, de csak erősködtem, hogy 10 perc múlva ott vagyok, ne telefonon keressen, majd ott beszélünk. Erre letette a telefont. ELMENTÜNK A RENDŐRSÉGRE, védőügyvéd sehol, Hála Istennek a lányom a munkahelyén volt. MINDENKI LEGYEN ÓVATOS!!! VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!!!
A rendőrség szerint bárki lehet célpont
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az ilyen, szülőket és nagyszülőket célzó csalások egyre gyakoribbak.
A csalók előszeretettel próbálkoznak ilyen formában. Szülőket vagy nagyszülőket hívnak fel, és úgy tüntetik fel, mintha a hozzátartozójuk bajba került volna. A stressz hatására ilyenkor sokan érzelmi alapon döntenek, nem racionálisan
– mondta Janasóczki Attila, a rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A szóvivő hangsúlyozta, hogy ha ilyen hívást kapunk, a legegyszerűbb és legbiztosabb lépés az, hogy azonnal felhívjuk az érintett hozzátartozónkat. Ha őt nem érjük el, keressünk fel egy másik családtagot, akiben megbízunk.
Amikor balesetről, büntetőügyről vagy letartóztatásról van szó, soha ne hagyjuk ki a rendőrséget. Legyünk nagyon bizalmatlanok, és forduljunk a hatósághoz, amely racionálisan utánajár az ügynek.
A rendőrség arra is kéri a lakosságot, hogy az ilyen eseteket – akár sikeres, akár sikertelen kísérletekről van szó – osszák meg ismerőseikkel, hogy minél többen felismerjék a csalási módszereket.
Ózdon milliós kárt okoztak az „unokázós” csalók
Nemrég Ózdon is történt egy hasonló bűncselekmény, amiről a boon.hu is beszámolt. Július 30-án egy 72 éves nőt hívtak fel angol előhívójú számról, és azt állították, hogy az unokáját letartóztatták egy gyanús, lőfegyvert is tartalmazó csomag miatt. A hívó szerint a „fogvatartó” 3 millió forint váltságdíjat követelt az unoka házi őrizetéért. A nő végül 2,3 millió forintot és mintegy 100 gramm aranyékszert tett egy táskába, majd a hívó utasítására egy ózdi temető csatornájába rejtette. A két gyanúsítottat egy közúti ellenőrzés során elfogták, és egyikük táskájában kábítószergyanús anyagot találtak. Az ügy további részleteit megtudhatja alábbi cikkünkből.
Ez aztán a pofátlanság! Hiszékeny ózdi nagymama esett csalók csapdájába
