„A lányát letartóztatták drogbirtoklás miatt” – ijesztő csalás terjed Borsodban

Az utóbbi időben megszaporodtak az úgynevezett unokázós csalások, és hasonló, érzelmekre ható telefonos csalások. Ezeknél a csalók gyakran adják ki magukat ügyvédnek, rendőrnek vagy más hivatalos személynek, és azt állítják, hogy egy hozzátartozónk bajba került. A céljuk, hogy a pánikba esett áldozatokat gyors, meggondolatlan döntésre kényszerítsék.

Elterjedtek az érzelmekre ható csalások Borsodban is

Forrás: Shutterstock/illusztráció

A legújabb gyöngyszem a „drogot találtak a gyereknél” típusú csalás

Ennek egy friss példája került fel a Sátoraljaújhely Most! nevű Facebook-csoportba, ahol egy édesanya osztotta meg a történetét.

Kedves Mindenki! FIGYELEM!!! TELEFONOS CSALÓ hívott, védőügyvédként mutatkozott be, azzal a sztorival, hogy a lányunkat bevitték a rendőrségre a postáról, mert idegenek megkérték, hogy adjon fel egy csomagot, és a csomagban drog volt, de az idegenek eltűntek, a lányomnak ő a kirendelt védőügyvédje, ne menjek sehova, Ő intézi, hogy még ma kiengedjék, 15 perc múlva visszahív, hogy mit intézett. Mondtam neki, hogy azonnal megyek a rendőrségre a gyerekemhez, amit nagyon nem akart, de csak erősködtem, hogy 10 perc múlva ott vagyok, ne telefonon keressen, majd ott beszélünk. Erre letette a telefont. ELMENTÜNK A RENDŐRSÉGRE, védőügyvéd sehol, Hála Istennek a lányom a munkahelyén volt. MINDENKI LEGYEN ÓVATOS!!! VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!!!

A rendőrség szerint bárki lehet célpont

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az ilyen, szülőket és nagyszülőket célzó csalások egyre gyakoribbak.

A csalók előszeretettel próbálkoznak ilyen formában. Szülőket vagy nagyszülőket hívnak fel, és úgy tüntetik fel, mintha a hozzátartozójuk bajba került volna. A stressz hatására ilyenkor sokan érzelmi alapon döntenek, nem racionálisan

– mondta Janasóczki Attila, a rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A szóvivő hangsúlyozta, hogy ha ilyen hívást kapunk, a legegyszerűbb és legbiztosabb lépés az, hogy azonnal felhívjuk az érintett hozzátartozónkat. Ha őt nem érjük el, keressünk fel egy másik családtagot, akiben megbízunk.

Amikor balesetről, büntetőügyről vagy letartóztatásról van szó, soha ne hagyjuk ki a rendőrséget. Legyünk nagyon bizalmatlanok, és forduljunk a hatósághoz, amely racionálisan utánajár az ügynek.

A rendőrség arra is kéri a lakosságot, hogy az ilyen eseteket – akár sikeres, akár sikertelen kísérletekről van szó – osszák meg ismerőseikkel, hogy minél többen felismerjék a csalási módszereket.