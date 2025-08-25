augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

22°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mutatjuk

1 órája

A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

Címkék#önkormányzat#iskolakezdés#családi pótlék#segítség

A tanévkezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra. A dupla családi pótlék mellett azonban más támogatások is igénybe vehetők.

Boon.hu
A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

A dupla családi pótlék mellett, más támogatásokat is igénybe vehetnek az iskolakezdők

Fotó: MW

A családi pótlékot augusztusban kétszer is utalják: először augusztus 4-én, a szokott időpontban érkezett meg az augusztusi összeg, majd augusztus 22-én a szeptemberi hónapra járó támogatás jött a tanévkezdésre való tekintettel. 

Hamarosan kezdődik a tanév, a szülők itt is dupla családi pótlékot kapnak.
Hamarosan kezdődik a tanév, a szülők itt is dupla családi pótlékot kapnak. 
Fotó: Galambos Eszter

A dupla családi pótlék mellett még milyen támogatások igényelhetők?

A családi pótlék mellett ezekkel a tanévkezdési támogatások vehetők igénybe:

  • állami,
  • önkormányzati,
  • munkáltatói és alapítványi támogatások,
  • pályázatok és adó-visszatérítések is rendelkezésükre állhatnak.

Nem mindegyik jár alanyi jogon, így érdemes pontosan is utánanézni, ki mire jogosult, és hogyan igényelheti meg. Lehetnek családok, ahol a szülőknek nehézséget jelenthet az ebédbefizetés is, a menzai ellátásra is vehető igénybe támogatás.

Iskolakezdési támogatás: a települések is biztosítanak támogatást a családoknak

A legtöbb településen az önkormányzatok is biztosítanak iskolakezdési támogatást változó formában. Érdemes utánanézni, hogy az adott településen milyen támogatások érhetők el, és hogy annak mik a feltételei. A támogatás összege önkormányzatonként eltérhet, de elérheti, sőt, meg is haladhatja a 40 ezer forintot. A támogatást általában augusztus elejétől, nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni, de fontos odafigyelni a határidőkre.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az összeget helyi rendeletben határozzák meg

Az önkormányzati támogatások feltételeit és összegét minden esetben a helyi rendeletek határozzák meg. Általában az állandó lakhely, a gyermek életkora, valamint a család jövedelmi viszonyai játszanak szerepet az elbírálásban. Fontos tudni, hogy a támogatásra való jogosultságot évente felülvizsgálják. A femina.hu átfogó gyűjteményt készített az egyes települések önkormányzati támogatásairól, köztük Miskolcról is:

„A támogatásban részesülő családokban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 200 százalékát (57 ezer forint), egyedülálló szülő esetén pedig a 250 százalékát (71 250 forint). a támogatás összege gyermekenként maximum 10 ezer forint, családonként pedig maximum 30 ezer forint lehet, de a végső kifizetett összeg nem haladhatja meg a benyújtott számlákkal igazolt tényleges kiadásokat. A kérelmekhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított, iskolakezdési eszközökről szóló számlákat. A támogatás augusztusban igényelhető.”

Béren kívüli juttatásként is adható

Kedvező adózási szabályok alá tartozó béren kívüli juttatásként iskolakezdési támogatást adhat a munkáltató is a közoktatásban részt vevő gyermekre tekintettel a munkavállalónak. Az iskolakezdési támogatás tankönyvre, taneszközre, ruházatra használható fel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu