Összeállt a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál programja

A programba számos olyan jelentős alkotás került, amelyek a világ legnagyobb filmfesztiváljain futottak sikerrel, a hazai közönség a CineFest keretében láthatja ezeket először - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

Yorgos Lanthimos rendező néhány nappal új filmje velencei premierje után érkezik Miskolcra. A Bugonia két fiatalról szól, akik elrabolják egy multicég befolyásos igazgatóját, mert meggyőződésük, hogy a nő földönkívüli, és az a szándéka, hogy elpusztítsa a Földet. A Mentsétek meg a zöld bolygót! című dél-koreai sci-fi vígjáték amerikai újragondolásának főszerepében Emma Stone és Jesse Plemons látható.

Befutott színészek rendezései

Az idei CineFest hivatalos versenyprogramjában három befutott színész is rendezéssel mutatkozik be, mindhárom alkotás premierje Cannes-ban volt. A víz kronológiáját jegyző, korábban színészként Oscar-jelölt Kristen Stewart filmjében az erőszak és az alkohol által szétzilált környezetben nevelkedő fiatal lánynak, Lidiának (Imogen Poots) sikerül elmenekülnie családja elől, hogy aztán az egyetemen az irodalomban találjon menedéket.

A kétszeres Oscar-jelölt Scarlett Johansson első rendezői nagyjátékfilmjében, az Eleanorban egy 94 éves floridai hölgy (June Squibb) barátságot köt egy 19 éves New York-i diáklánnyal. Harris Dickinson első egész estés rendezése, A mihaszna fiatal hőse nemrég szabadult a börtönből, és minden erejével azon dolgozik, hogy megváltozzon az élete. A filmet Cannes-ban az Un Certain Regard kategóriában a Nemzetközi Újságírók (FIPRESCI) díjazták.

Berlinből, Cannes-ből érkeznek

Az amerikai független film egyik legfontosabb kortárs rendezőnője, Kelly Reichardt legújabb filmje is Miskolcon debütál: a Mesteri terv egy balul elsült képrablás története Josh O'Connor főszereplésével. A Sundance-en és Berlinben is szerepelt a New York-i Joel Alfonso Vargas első, mindössze 16 nap alatt forgatott nagyjátékfilmje, a Már nem gyerekjáték, amely a dominikai-amerikai közösség életébe enged betekintést. A hang története című romantikus drámában, Oliver Hermanus történetében két tehetséges zenekedvelő fiatal, Lionel (Paul Mescal) és David (Josh O'Connor) sztorija bontakozik ki. Az idei Berlinale legizgalmasabb filmje, a Marielle (rendező: Frédéric Hambalek) főszereplőit, Juliát és Tobiast lányuk, az általános iskolás Marielle szembesíti telepatikus képességei segítségével azokkal a hazugságokkal, amelyekkel egymást hitegetik. A rendező-író-főszereplő Eva Victor egy trauma utóhatásait vizsgálja intellektuálisan és érzelmileg is összetett módon a Bocs, kicsi című, szintén Cannes-ból érkező filmben.