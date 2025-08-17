3 órája
Összeállt a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál programja
Összeállt a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramja, valamint a dokumentumfilmes szekció, a CineDocs kínálata is. A szemlét szeptember 5. és 13. között immár 21. alkalommal rendezik meg.
Mindig sztárparádéval érkezik a CineFest
Forrás: MW
Fotó: Vajda János
A programba számos olyan jelentős alkotás került, amelyek a világ legnagyobb filmfesztiváljain futottak sikerrel, a hazai közönség a CineFest keretében láthatja ezeket először - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.
Yorgos Lanthimos rendező néhány nappal új filmje velencei premierje után érkezik Miskolcra. A Bugonia két fiatalról szól, akik elrabolják egy multicég befolyásos igazgatóját, mert meggyőződésük, hogy a nő földönkívüli, és az a szándéka, hogy elpusztítsa a Földet. A Mentsétek meg a zöld bolygót! című dél-koreai sci-fi vígjáték amerikai újragondolásának főszerepében Emma Stone és Jesse Plemons látható.
Befutott színészek rendezései
Az idei CineFest hivatalos versenyprogramjában három befutott színész is rendezéssel mutatkozik be, mindhárom alkotás premierje Cannes-ban volt. A víz kronológiáját jegyző, korábban színészként Oscar-jelölt Kristen Stewart filmjében az erőszak és az alkohol által szétzilált környezetben nevelkedő fiatal lánynak, Lidiának (Imogen Poots) sikerül elmenekülnie családja elől, hogy aztán az egyetemen az irodalomban találjon menedéket.
A kétszeres Oscar-jelölt Scarlett Johansson első rendezői nagyjátékfilmjében, az Eleanorban egy 94 éves floridai hölgy (June Squibb) barátságot köt egy 19 éves New York-i diáklánnyal. Harris Dickinson első egész estés rendezése, A mihaszna fiatal hőse nemrég szabadult a börtönből, és minden erejével azon dolgozik, hogy megváltozzon az élete. A filmet Cannes-ban az Un Certain Regard kategóriában a Nemzetközi Újságírók (FIPRESCI) díjazták.
Berlinből, Cannes-ből érkeznek
Az amerikai független film egyik legfontosabb kortárs rendezőnője, Kelly Reichardt legújabb filmje is Miskolcon debütál: a Mesteri terv egy balul elsült képrablás története Josh O'Connor főszereplésével. A Sundance-en és Berlinben is szerepelt a New York-i Joel Alfonso Vargas első, mindössze 16 nap alatt forgatott nagyjátékfilmje, a Már nem gyerekjáték, amely a dominikai-amerikai közösség életébe enged betekintést. A hang története című romantikus drámában, Oliver Hermanus történetében két tehetséges zenekedvelő fiatal, Lionel (Paul Mescal) és David (Josh O'Connor) sztorija bontakozik ki. Az idei Berlinale legizgalmasabb filmje, a Marielle (rendező: Frédéric Hambalek) főszereplőit, Juliát és Tobiast lányuk, az általános iskolás Marielle szembesíti telepatikus képességei segítségével azokkal a hazugságokkal, amelyekkel egymást hitegetik. A rendező-író-főszereplő Eva Victor egy trauma utóhatásait vizsgálja intellektuálisan és érzelmileg is összetett módon a Bocs, kicsi című, szintén Cannes-ból érkező filmben.
A versenyprogram filmjei
A CineFest szervezői már korábban bejelentettek számos, a versenyprogramban induló filmet. Köztük van Joachim Trier új rendezése, az Érzelmi érték, amely a Cannes-i Filmfesztiválon elnyerte a fesztivál nagydíját. Szintén vetítik Kleber Mendonça Filho új moziját, A titkosügynököt, amely Cannes-ban a legjobb rendezés díját és a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismerését kapta meg, míg Wagner Moura a legjobb férfi színész lett.
Magyar Oscar-díjas alkotók
A CineFest 21 éves történetében először két magyar Oscar-díjas alkotó került a versenyprogramba: látható lesz Nemes Jeles László Velencéből frissen érkező Árva, valamint Deák Kristóf Egykutya című rendezése. A magyar filmes mezőnyt erősíti a Karlovy Varyban szereplő Fliegauf Bence Jimmy Jaguár című misztikus thrillere, valamint Dömötör Tamás filmes kulisszák közé kalauzoló Kegyelem című filmje. Van magyar vonatkozása Hasan Hadi Cannes-ban Arany Kamera díjjal és a Rendezők Két Hete szekció közönségdíjával elismert alkotásának, Az elnök tortájának is: a film hangutómunkája Zányi Tamás hangmester, valamint Mező Dorka, Székely Tamás és Beke Tamás nevéhez kötődik. Julia Ducournau legújabb munkája, az Alpha is
Miskolcon látható először Mélissa Boros francia-magyar színésznő és modell főszereplésével. A hazájában sokáig házi őrizetben lévő, napjainkban Berlinben élő orosz alkotó, Kirill Szerebrennyikov a hírhedt náci orvosról, Josef Mengeléről forgatott filmjében, a Josef Mengele eltűnésében Láng Annamária színésznő szerepel. A CineFest egész estés dokumentumfilmeket felsorakoztató szekciója a CineDocs, amelyben idén Kazahsztántól Románián át Magyarországig számos helyszínt, korszakot és élettörténetet ismerhetünk meg. A Nyolc képeslap Utópiából poszt-szocialista romániai reklámokból áll, ugyanebbe az időszakba repít Andra MacMasters dokumentumfilmje, a Fényes jövő, amely felidézi, hogy 1989 júliusában a világ minden tájáról fiatalok ezrei gyűltek össze Észak-Koreában a 13. Világifjúsági Találkozóra.
Dokuk Miskolcon
A szemlén látható lesz a kanadai Denis Côté Paul című dokumentumfilmje; Havard Bustnes norvég rendező A kertész, a buddhista és a kém című alkotásában Rob Moore kettős játszmát űz: egyszerre dolgozik az azbesztiparnak és az az ellen küzdő aktivistáknak. Zhanana Kurmasheva Itt élünk mi című filmjében a kazahsztáni sztyeppén, az egykori szovjet atomkísérleti telepen szembesül három generáció a kísérteties örökséggel. A CineDocs válogatás magyar vonatkozású alkotásai között szerepel Csizmadia Attila és Topolánszky Tamás Yvan Fesztiválország című, a legikonikusabb zenei fesztiválok kulisszái mögé betekintést engedő mozija; A Bölöni - Az erdélyi legenda a Cristiano Ronaldót is felfedező edző karrierjéről szól Kollarik Tamás és Szabó Attila rendezésében. Halász Glória a Kit érdekel Pál Frenák című filmben a világhírű francia-magyar táncművész, Frenák Pál rendkívüli életét mutatja be.