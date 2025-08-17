augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

24°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
CineFest

3 órája

Összeállt a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál programja

Címkék#CineFest#CineDocs#nemzetközi filmfesztivál#Miskolc

Összeállt a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramja, valamint a dokumentumfilmes szekció, a CineDocs kínálata is. A szemlét szeptember 5. és 13. között immár 21. alkalommal rendezik meg.

Összeállt a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál programja

Mindig sztárparádéval érkezik a CineFest

Forrás: MW

Fotó: Vajda János

A programba számos olyan jelentős alkotás került, amelyek a világ legnagyobb filmfesztiváljain futottak sikerrel, a hazai közönség a CineFest keretében láthatja ezeket először - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

Yorgos Lanthimos rendező néhány nappal új filmje velencei premierje után érkezik Miskolcra. A Bugonia két fiatalról szól, akik elrabolják egy multicég befolyásos igazgatóját, mert meggyőződésük, hogy a nő földönkívüli, és az a szándéka, hogy elpusztítsa a Földet. A Mentsétek meg a zöld bolygót! című dél-koreai sci-fi vígjáték amerikai újragondolásának főszerepében Emma Stone és Jesse Plemons látható.

Befutott színészek rendezései

Az idei CineFest hivatalos versenyprogramjában három befutott színész is rendezéssel mutatkozik be, mindhárom alkotás premierje Cannes-ban volt. A víz kronológiáját jegyző, korábban színészként Oscar-jelölt Kristen Stewart filmjében az erőszak és az alkohol által szétzilált környezetben nevelkedő fiatal lánynak, Lidiának (Imogen Poots) sikerül elmenekülnie családja elől, hogy aztán az egyetemen az irodalomban találjon menedéket.

A kétszeres Oscar-jelölt Scarlett Johansson első rendezői nagyjátékfilmjében, az Eleanorban egy 94 éves floridai hölgy (June Squibb) barátságot köt egy 19 éves New York-i diáklánnyal. Harris Dickinson első egész estés rendezése, A mihaszna fiatal hőse nemrég szabadult a börtönből, és minden erejével azon dolgozik, hogy megváltozzon az élete. A filmet Cannes-ban az Un Certain Regard kategóriában a Nemzetközi Újságírók (FIPRESCI) díjazták.

Berlinből, Cannes-ből érkeznek

Az amerikai független film egyik legfontosabb kortárs rendezőnője, Kelly Reichardt legújabb filmje is Miskolcon debütál: a Mesteri terv egy balul elsült képrablás története Josh O'Connor főszereplésével. A Sundance-en és Berlinben is szerepelt a New York-i Joel Alfonso Vargas első, mindössze 16 nap alatt forgatott nagyjátékfilmje, a Már nem gyerekjáték, amely a dominikai-amerikai közösség életébe enged betekintést. A hang története című romantikus drámában, Oliver Hermanus történetében két tehetséges zenekedvelő fiatal, Lionel (Paul Mescal) és David (Josh O'Connor) sztorija bontakozik ki. Az idei Berlinale legizgalmasabb filmje, a Marielle (rendező: Frédéric Hambalek) főszereplőit, Juliát és Tobiast lányuk, az általános iskolás Marielle szembesíti telepatikus képességei segítségével azokkal a hazugságokkal, amelyekkel egymást hitegetik. A rendező-író-főszereplő Eva Victor egy trauma utóhatásait vizsgálja intellektuálisan és érzelmileg is összetett módon a Bocs, kicsi című, szintén Cannes-ból érkező filmben.

A versenyprogram filmjei

A CineFest szervezői már korábban bejelentettek számos, a versenyprogramban induló filmet. Köztük van Joachim Trier új rendezése, az Érzelmi érték, amely a Cannes-i Filmfesztiválon elnyerte a fesztivál nagydíját. Szintén vetítik Kleber Mendonça Filho új moziját, A titkosügynököt, amely Cannes-ban a legjobb rendezés díját és a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismerését kapta meg, míg Wagner Moura a legjobb férfi színész lett.

Magyar Oscar-díjas alkotók

A CineFest 21 éves történetében először két magyar Oscar-díjas alkotó került a versenyprogramba: látható lesz Nemes Jeles László Velencéből frissen érkező Árva, valamint Deák Kristóf Egykutya című rendezése. A magyar filmes mezőnyt erősíti a Karlovy Varyban szereplő Fliegauf Bence Jimmy Jaguár című misztikus thrillere, valamint Dömötör Tamás filmes kulisszák közé kalauzoló Kegyelem című filmje. Van magyar vonatkozása Hasan Hadi Cannes-ban Arany Kamera díjjal és a Rendezők Két Hete szekció közönségdíjával elismert alkotásának, Az elnök tortájának is: a film hangutómunkája Zányi Tamás hangmester, valamint Mező Dorka, Székely Tamás és Beke Tamás nevéhez kötődik. Julia Ducournau legújabb munkája, az Alpha is

Miskolcon látható először Mélissa Boros francia-magyar színésznő és modell főszereplésével. A hazájában sokáig házi őrizetben lévő, napjainkban Berlinben élő orosz alkotó, Kirill Szerebrennyikov a hírhedt náci orvosról, Josef Mengeléről forgatott filmjében, a Josef Mengele eltűnésében Láng Annamária színésznő szerepel. A CineFest egész estés dokumentumfilmeket felsorakoztató szekciója a CineDocs, amelyben idén Kazahsztántól Románián át Magyarországig számos helyszínt, korszakot és élettörténetet ismerhetünk meg. A Nyolc képeslap Utópiából poszt-szocialista romániai reklámokból áll, ugyanebbe az időszakba repít Andra MacMasters dokumentumfilmje, a Fényes jövő, amely felidézi, hogy 1989 júliusában a világ minden tájáról fiatalok ezrei gyűltek össze Észak-Koreában a 13. Világifjúsági Találkozóra.

Dokuk Miskolcon

A szemlén látható lesz a kanadai Denis Côté Paul című dokumentumfilmje; Havard Bustnes norvég rendező A kertész, a buddhista és a kém című alkotásában Rob Moore kettős játszmát űz: egyszerre dolgozik az azbesztiparnak és az az ellen küzdő aktivistáknak. Zhanana Kurmasheva Itt élünk mi című filmjében a kazahsztáni sztyeppén, az egykori szovjet atomkísérleti telepen szembesül három generáció a kísérteties örökséggel. A CineDocs válogatás magyar vonatkozású alkotásai között szerepel Csizmadia Attila és Topolánszky Tamás Yvan Fesztiválország című, a legikonikusabb zenei fesztiválok kulisszái mögé betekintést engedő mozija; A Bölöni - Az erdélyi legenda a Cristiano Ronaldót is felfedező edző karrierjéről szól Kollarik Tamás és Szabó Attila rendezésében. Halász Glória a Kit érdekel Pál Frenák című filmben a világhírű francia-magyar táncművész, Frenák Pál rendkívüli életét mutatja be.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu