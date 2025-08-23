augusztus 25., hétfő

Kiderült

2025.08.23. 18:08

Claudia Cardinale, Juliette Binoche és Fanco Nero után ki lesz a CineFest idei vendége?

Címkék#vendég#CineFest#Franco Nero#Vanessa Redgrave#Claudia Cardinale#program#CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Minden évben neves filmesnek ad át díjat a miskolci filmfesztivál. Már tudjuk, ki a Cinefest idei vendége.

A CineFest kiemelkedő európai filmalkotóknak adományozza Az Európai Mozi Nagykövete díjat. Célja olyan európai művészek elismerése, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens filmiparának fejlődéséhez és népszerűsítéséhez, olvasható a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál Facebook oldalán. A miskolci moziünnep az idén szeptember 3-án kezdődik és 13-án ér véget.

Eic Poppe lesz a CineFest idei vendége
Norvég filmalkotó, Eric Poppe munkássága előtt tiszteleg idén a CineFest Fotó. cinefest

A CineFest híres vendégei

A korábbi években többek között Claudia Cardinale,  Juliette Binoche, Jean-Marc Barr, Franco Nero és Vanessa Redgrave vehette át az elismerést, 2025-ben pedig a kortárs norvég film egyik legjelentősebb alakja, Erik Poppe léphet a Művészetek Háza színpadára, akinek rögtön két alkotása is bekerült a programba: a közönségtalálkozóval összekötött A láthatatlanok 35mm-es kópiáról látható, legújabb filmje, a Quisling: A vezér utolsó napjai pedig a fesztivál zárófilmje lesz.

Franco Nero és nem kevésbé híres felesége, Vanessa Redgrave is járt már a fesztiválon Fotó: BOON

Erik Poppe 1960-ban született. Fotóriporterként kezdte, majd reklámfilmek, rövidfilmek és dokumentumfilmek rendezésével folytatta pályafutását. Később filmrendezőként lett ismert, többek között az Utøya 22. július című dráma rendezője.

A 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál megvalósulását a Nemzeti Filmintézet kiemelt főtámogatóként, valamint a Mercedes-Benz Miskolc, Miskolc Megyei Jogú Városa és a Miskolci Egyetem (University of Miskolc) főtámogatóként segíti.

 

