2025.08.23. 18:08
Claudia Cardinale, Juliette Binoche és Fanco Nero után ki lesz a CineFest idei vendége?
Minden évben neves filmesnek ad át díjat a miskolci filmfesztivál. Már tudjuk, ki a Cinefest idei vendége.
A CineFest kiemelkedő európai filmalkotóknak adományozza Az Európai Mozi Nagykövete díjat. Célja olyan európai művészek elismerése, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens filmiparának fejlődéséhez és népszerűsítéséhez, olvasható a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál Facebook oldalán. A miskolci moziünnep az idén szeptember 3-án kezdődik és 13-án ér véget.
A CineFest híres vendégei
A korábbi években többek között Claudia Cardinale, Juliette Binoche, Jean-Marc Barr, Franco Nero és Vanessa Redgrave vehette át az elismerést, 2025-ben pedig a kortárs norvég film egyik legjelentősebb alakja, Erik Poppe léphet a Művészetek Háza színpadára, akinek rögtön két alkotása is bekerült a programba: a közönségtalálkozóval összekötött A láthatatlanok 35mm-es kópiáról látható, legújabb filmje, a Quisling: A vezér utolsó napjai pedig a fesztivál zárófilmje lesz.
Erik Poppe 1960-ban született. Fotóriporterként kezdte, majd reklámfilmek, rövidfilmek és dokumentumfilmek rendezésével folytatta pályafutását. Később filmrendezőként lett ismert, többek között az Utøya 22. július című dráma rendezője.
A 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál megvalósulását a Nemzeti Filmintézet kiemelt főtámogatóként, valamint a Mercedes-Benz Miskolc, Miskolc Megyei Jogú Városa és a Miskolci Egyetem (University of Miskolc) főtámogatóként segíti.
