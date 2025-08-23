Claudia Cardinale, Juliette Binoche és Fanco Nero után ki lesz a CineFest idei vendége?

A CineFest kiemelkedő európai filmalkotóknak adományozza Az Európai Mozi Nagykövete díjat. Célja olyan európai művészek elismerése, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens filmiparának fejlődéséhez és népszerűsítéséhez, olvasható a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál Facebook oldalán. A miskolci moziünnep az idén szeptember 3-án kezdődik és 13-án ér véget.

A CineFest híres vendégei

A korábbi években többek között Claudia Cardinale, Juliette Binoche, Jean-Marc Barr, Franco Nero és Vanessa Redgrave vehette át az elismerést, 2025-ben pedig a kortárs norvég film egyik legjelentősebb alakja, Erik Poppe léphet a Művészetek Háza színpadára, akinek rögtön két alkotása is bekerült a programba: a közönségtalálkozóval összekötött A láthatatlanok 35mm-es kópiáról látható, legújabb filmje, a Quisling: A vezér utolsó napjai pedig a fesztivál zárófilmje lesz.

Erik Poppe 1960-ban született. Fotóriporterként kezdte, majd reklámfilmek, rövidfilmek és dokumentumfilmek rendezésével folytatta pályafutását. Később filmrendezőként lett ismert, többek között az Utøya 22. július című dráma rendezője.