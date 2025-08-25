augusztus 25., hétfő

Búcsú

1 órája

Végleg letette a kormányt a 21-es busz sofőrje

Címkék#mvk#buszsofőr#nyugdíjas#autóbusz

Megható pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik ma felszálltak a 21-es buszra. Nem mindennapi járat volt ugyanis ez. Az utolsó munkanapját teljesítette egy buszsofőr, aki több mint három évtizeden át szállította biztonságban az utasokat Miskolcon.

Boon.hu
Végleg letette a kormányt a 21-es busz sofőrje

Búcsúzik a 21-es busz egyik sofőrje

Forrás: MVK Zrt./A kép illusztráció

Fotó: BALAZS JUHASZ

Marada Tibor buszsofőr 1988. november 21-én csatlakozott a városi közlekedési társasághoz, az MVK-hoz, és azóta fáradhatatlanul rótta a város útjait. Legtöbbször a Tiszai pályaudvarról induló járatokon találkozhattak vele az utasok, akik mindig egy mosolygós, barátságos sofőrt köszönthettek a volán mögött.

Nyugdíjba vonul a miskolci buszsofőr, Marada Tibor.
Marada Tibor buszsofőr nyugdíj előtti utolsó munkanapja.
Forrás: Facebook/MVK Zrt.

A miskolci buszsofőr utolsó napja 

Augusztus 25-én eljött a pillanat, a buszsofőr az utolsó köröket rója, holnaptól ugyanis nyugdíjba vonul. 

A pályafutása során elsősorban a Tiszai pályaudvarról induló járatokon találkozhattak vele az utasok. Közösségünkben a mindig barátságos, vidám személyisége tette őt igazán szeretett munkatárssá.

Az MVK megható posztban búcsúzott, ami alatt kollégái és az utasok egyaránt megköszönik a több évtizedes munkáját.

Ezúton is hálásan köszönjük sokéves elhivatott munkáját, és nyugdíjas éveire jó egészséget, sok örömöt és boldog, tartalmas mindennapokat kívánunk!

 – mondott köszönetet közösségi oldalán a közlekedési társaság.

További hírekért olvassa a boon.hu-t!

 

