Végleg letette a kormányt a 21-es busz sofőrje

Marada Tibor buszsofőr 1988. november 21-én csatlakozott a városi közlekedési társasághoz, az MVK-hoz, és azóta fáradhatatlanul rótta a város útjait. Legtöbbször a Tiszai pályaudvarról induló járatokon találkozhattak vele az utasok, akik mindig egy mosolygós, barátságos sofőrt köszönthettek a volán mögött.

Marada Tibor buszsofőr nyugdíj előtti utolsó munkanapja.

Forrás: Facebook/MVK Zrt.

A miskolci buszsofőr utolsó napja

Augusztus 25-én eljött a pillanat, a buszsofőr az utolsó köröket rója, holnaptól ugyanis nyugdíjba vonul.

A pályafutása során elsősorban a Tiszai pályaudvarról induló járatokon találkozhattak vele az utasok. Közösségünkben a mindig barátságos, vidám személyisége tette őt igazán szeretett munkatárssá.

Az MVK megható posztban búcsúzott, ami alatt kollégái és az utasok egyaránt megköszönik a több évtizedes munkáját.

Ezúton is hálásan köszönjük sokéves elhivatott munkáját, és nyugdíjas éveire jó egészséget, sok örömöt és boldog, tartalmas mindennapokat kívánunk!

– mondott köszönetet közösségi oldalán a közlekedési társaság.