Végleg letette a kormányt a 21-es busz sofőrje
Megható pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik ma felszálltak a 21-es buszra. Nem mindennapi járat volt ugyanis ez. Az utolsó munkanapját teljesítette egy buszsofőr, aki több mint három évtizeden át szállította biztonságban az utasokat Miskolcon.
Búcsúzik a 21-es busz egyik sofőrje
Forrás: MVK Zrt./A kép illusztráció
Fotó: BALAZS JUHASZ
Marada Tibor buszsofőr 1988. november 21-én csatlakozott a városi közlekedési társasághoz, az MVK-hoz, és azóta fáradhatatlanul rótta a város útjait. Legtöbbször a Tiszai pályaudvarról induló járatokon találkozhattak vele az utasok, akik mindig egy mosolygós, barátságos sofőrt köszönthettek a volán mögött.
A miskolci buszsofőr utolsó napja
Augusztus 25-én eljött a pillanat, a buszsofőr az utolsó köröket rója, holnaptól ugyanis nyugdíjba vonul.
A pályafutása során elsősorban a Tiszai pályaudvarról induló járatokon találkozhattak vele az utasok. Közösségünkben a mindig barátságos, vidám személyisége tette őt igazán szeretett munkatárssá.
Az MVK megható posztban búcsúzott, ami alatt kollégái és az utasok egyaránt megköszönik a több évtizedes munkáját.
Ezúton is hálásan köszönjük sokéves elhivatott munkáját, és nyugdíjas éveire jó egészséget, sok örömöt és boldog, tartalmas mindennapokat kívánunk!
– mondott köszönetet közösségi oldalán a közlekedési társaság.
