augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

29°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Meglepetés a buszmegállóban! Ez a borsodi járat nem indult el – mit tehetsz most?

Címkék#menetrend#MÁVINFORM#műszaki hiba#busz

Utasok, készüljetek fel a váratlanra! Műszaki hiba miatt nem indult el a busz.

Meglepetés a buszmegállóban! Ez a borsodi járat nem indult el – mit tehetsz most?

Nem indult Miskolc felé az egyik volán járat A fotó illusztráció

Fotó: BOON

A Debrecenből 15:00-kor Miskolcra induló 1372-es busz nem közlekedik műszaki meghibásodás miatt.

  • Az utasok a 16:00-kor induló 1372-es busszal utazhatnak - tette közzé a MÁVINFORM.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu