2 órája
Nagyot tekernek a borsodi buszmenetrenden, mutatjuk az érintett járatokat
Szeptember 1-től menetrendi változások lépnek életbe vármegyénkben is.
Egyes megállók neve is változik.
- Aggtelek, Vörös-tói barlang, bej. út -> Baradla-barlang, Vörös-tói bejárat
- Jósvafő, Szálló -> Jósvafő, Baradla-barlang
- Jósvafő, szálló bej. út -> Jósvafő, Baradla-barlang bejárati út
- Mályinka, Tűzoltószertár -> Mályinka, Látogatóközpont
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
További, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét érintő változások:
3700 Miskolc-Szirmabesenyő
Szabadnapokon 5:05-kor Miskolc, Autóbusz-állomásról új autóbusz indul, Szirmabesenyő, Templom megállóhelyre.
3705 Miskolc-Szirmabesenyő
A 14:50-kor Miskolcról Sajósenyére közlekedő autóbusz tanszünetben munkanapokon Szirmabesenyő, Alsó megállóhely érintésével közlekedik.
3718 Miskolc-Homrogd-Perecse-Pamlény
A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 14:45-kor Abaújszolnokról Homrogdra közlekedő autóbusz szabadnapokon 20 perccel korábban, 14:20-kor indul.
3735 Miskolc-Alsózsolca-Ónod-Muhi
A munkanapokon 4:03-kor Ónodból Miskolcra közlekedő autóbusz 10 perccel később, 4:13-kor indul Miskolc, Autóbusz-állomásra 4:58-kor érkezik.
A naponta 16:45-kor Sajópetriből Miskolcra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 16:40-kor indul.
3743 Miskolc-Mezőcsát
A szabad- és munkaszüneti napokon 13:45-kor Mezőcsátról Miskolcra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 13:40-kor indul.
3751 Miskolc-Harsány-Kisgyőr (Mocsolyás-telep)
A nyári időszámítás tartama alatt szabadnapokon 7:50-kor Miskolcról Kisgyőrbe közlekedő autóbusz csak június 1-től augusztus 31-ig szabadnapokon közlekedik.
A téli időszámítás tartama alatt szabadnapokon 7:50-kor Miskolcról Kisgyőrbe közlekedő autóbusz szeptember 1-től május 31-ig szabadnapokon közlekedik.
3754 Miskolc-Sajóbábony-Sajószentpéter-Varbó
A munkanapokon 15:35-kor Miskolcról Varbóra közlekedő autóbusz Kondó, Autóbusz-forduló megállóhely érintésével közlekedik.
3756 Miskolc(Diósgyőr)-Varbó-Sajószentpéter-Kazincbarcika
A munkanapokon 12:15-kor Kazincbarcikáról Miskolcra közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Miskolc, Verseny utca megállóhelyig közlekedik.
3776 Miskolc-Sajókeresztúr-Sajóecseg-Borsodszirák-Edelény-Balajt
A tanítási napokon 6:35-kor Edelényből Miskolcra közlekedő autóbusz Ziliz érintésével közlekedik.
A 18:05-kor Edelényből Miskolcra közlekedő autóbusz tanítási napokon Ziliz érintésével közlekedik Miskolc, Autóbusz-állomásra.
3788 Tiszalúc, vá.-Tiszalúc, aut. ford.
A 3:54-kor Tiszalúc, Autóbusz-fordulótól Tiszalúc, Vasútállomásra közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 3:50-kor indul.
3808 Encs-Abaújszántó-Tállya-Tarcal-Tokaj
A tanítási napokon 14:50-kor Tokajból Encsre közlekedő autóbusz Abaújkér, Petőfi utca (autóbusz-forduló) megállóhely érintésével közlekedik.
3810 Encs-Abaújszántó-Boldogkőváralja
A tanítási napokon 4:50-kor Encsről Arkára közlekedő autóbusz 10 perccel később, 5:00-kor indul és menetidőkorrekcióval közlekedik.
A tanítási napokon 7:10-kor Encsről Boldogkőváraljára közlekedő autóbusz 2 perccel korábban, 7:08-kor Abaújkér, Petőfi utca (autóbusz-forduló) megállóhely érintésével és menetidőkorrekcióval közlekedik.
A munkanapokon 17:40-kor Boldogkőváraljáról Encsre közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
3811 Encs-Baktakék-Krasznokvajda-Pamlény
Az iskolai előadási napokon, kivéve csütörtökön 12:50-kor Encsről Pamlényba közlekedő autóbusz Baktakék – Pamlény viszonylatban 8 perccel korábban közlekedik.
A tanszünetben keddi, szerdai és pénteki munkanapokon, kivéve január 2-án, április 2-án és augusztus 21-én 12:50-kor Encsről Krasznokvajdára közlekedő autóbusz Baktakék – Krasznokvajda viszonylatban 8 perccel korábban közlekedik.
A tanszünetben hétfői és csütörtöki munkanapokon, valamint január 2-án, április 2-án és augusztus 21-én 12:50-kor Encsről Keresztétére közlekedő autóbusz Baktakék – Keresztéte viszonylatban 8 perccel korábban közlekedik.
A csütörtöki iskolai előadási napokon 12:50-kor Encsről Pamlényba közlekedő autóbusz Baktakék – Pamlény viszonylatban 8 perccel korábban közlekedik.
A tanszünetben csütörtöki munkanapokon 12:50-kor Encsről Keresztétére közlekedő autóbusz Baktakék – Keresztéte viszonylatban 8 perccel korábban közlekedik.
3819 Encs-Novajidrány-Pusztaradvány-Szemere-Hernádpetri
A munkanapokon 4:35-kor Hernádpetriből Novajidrányba közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:30-kor indul.
3821 Encs-Novajidrány-Vizsoly-Korlát-Regéc
A tanszünetben keddi és csütörtöki munkanapokon 13:45-kor Novajidrányból Fonyba induló autóbusz meghosszabbított útvonalon, Encs, Autóbusz-állomástól közlekedik.
A tanítási napokon kedden és csütörtökön 14:05-kor Novajidrányból Fonyba induló autóbusz meghosszabbított útvonalon, Encs, Autóbusz-állomástól közlekedik.
A keddi és csütörtöki munkanapokon 11:20-kor Fonyból Novajidrányba induló autóbusz meghosszabbított útvonalon, Encs, Autóbusz-állomásig közlekedik.
3824 Encs-Abaújszántó-Boldogkőváralja-Regéc-Gönc-Hidasnémeti
A tanítási napokon 6:55-kor Abaújszántóról Hidasnémetibe közlekedő autóbusz Hidasnémeti, Vasútállomás bejárati út helyett Hidasnémeti, Iskola megállóhely érintésével közlekedik.
3825 Hidasnémeti-Gönc-Göncruszka-Hejce-Vilmány
A munkanapokon 15:40-kor Hidasnémetiből Vilmányba induló autóbusz tanítási napokon Hidasnémeti, Vasútállomás bejárati út helyett Hidasnémeti, Iskola megállóhely érintésével közlekedik Vilmány, Iskola megállóhelyre.
3900 Sátoraljaújhely-Kovácsvágás-Pálháza-Nagyhuta-Hollóháza
A szabadnapokon 18:15-kor Sátoraljaújhelyből Hollóházára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 18:20-kor indul.
A munkaszüneti napokon 19:20-kor Hollóházáról Pálházára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 19:25-kor indul.
A szabadnapokon 19:40-kor Hollóházáról Pálházára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 19:45-kor indul.
3901 Sátoraljaújhely-Kovácsvágás-Pálháza-Nagyhuta-Nyíri-Hollóháza
A munkanapokon 18:15-kor Sátoraljaújhelyből Hollóházára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 18:20-kor indul.
A munkanapokon 18:50-kor Hollóházáról Sátoraljaújhelybe közlekedő autóbusz 5 perccel később, 18:55-kor indul és Sátoraljaújhely, Kalandpark érintésével közlekedik.
3903 Sátoraljaújhely-Pálháza-Nagyhuta-Nyíri-Hollóháza
A munkaszüneti napokon 18:15-kor Sátoraljaújhelyből Hollóházára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 18:20-kor indul.
4001 Mezőkövesd-Tard-Cserépváralja
A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 6:05-kor Mezőkövesdről Cserépváraljára közlekedő autóbusz munkaszüneti napokon is közlekedik.
A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 6:45-kor Cserépváraljáról Mezőkövesdre közlekedő autóbusz munkaszüneti napokon is közlekedik.
4017 Mezőkövesd-Szentistván
A 6:40-kor Mezőkövesdről Szentistvánra közlekedő autóbusz munkaszüneti napokon rövidített útvonalon, Mezőkövesd, Mátyás király út megállóhelytől indul.
4028 Mezőkeresztes-Mezőnyárád vá.-Gelej-Mezőcsát
A munkanapokon 19:11-kor Mezőkeresztes-Mezőnyárád vasútállomásról Gelejre közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Gelej helyett Mezőcsátig közlekedik.
4050 Kazincbarcika-Sajószentpéter-Kondó-Varbó
A tanítási napokon 17:35-kor Sajószentpéterről Varbóra közlekedő autóbusz 15 perccel később, 17:50-kor indul.
A tanszünetben munkanapokon 17:20-kor Kazincbarcikáról Varbóra közlekedő autóbusz 15 perccel később, 17:35-kor indul.
A munkanapokon 18:48-kor Sajószentpéterről Varbóra közlekedő autóbusz Kondó, Autóbusz-forduló érintésével közlekedik.
A munkanapokon 18:05-kor Varbóról Sajószentpéterre közlekedő autóbusz 15 perccel később, 18:20-kor indul.
4058 Berente-Kazincbarcika-Mályinka
A Mályinka, tűzoltószertár megállóhely elnevezés Mályinka, látogatóközpont elnevezésre változik.
4080 Kazincbarcika-Rudolftelep-Rudabánya-Kánó
A vonalon közlekedő autóbuszok menetidőkorrekcióval közlekednek.
A naponta kivéve munkaszüneti napokon 5:35-kor Kazincbarcikáról Rudabányára közlekedő autóbusz szabadnapokon Ormosbánya, Kolostanya megállóhely és Rudabánya, Központi fürdő között egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.
A naponta kivéve munkaszüneti napokon 11:05-kor Kazincbarcikáról Rudabányára közlekedő autóbusz szabadnapokon Ormosbánya, Bányász utca 28. megállóhely és Rudabánya, Központi fürdő megállóhely között egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.
A munkanapokon 4:36-kor Rudabányáról Kazincbarcikára közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 4:26-kor indul.
A 20:20-kor Kánóból Kazincbarcikára közlekedő autóbusz munkanapokon és szabadnapokon Izsófalva, Kurityáni elágazás és Kazincbarcika, autóbusz-állomás között egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint.
4125 Jósvafő-Aggtelek vá.-Szögliget-Jósvafő-Aggtelek
A 8:40-kor Jósvafő-Aggtelek, vasútállomásról Aggtelekre közlekedő autóbusz Jósvafő, Baradla-barlang megállóhely érintésével közlekedik.
A 12:25-kor Jósvafő-Aggtelek, vasútállomásról Aggtelekre közlekedő autóbusz Jósvafő, Baradla-barlang megállóhely érintésével közlekedik.
A szabad- és munkaszüneti napokon 10:40-kor Aggtelekről Jósvafő-Aggtelek, vasútállomásra közlekedő autóbusz Jósvafő, Baradla-barlang megállóhely érintésével közlekedik.
A munkaszüneti napokon 14:30-kor Aggtelekről Jósvafő-Aggtelek, vasútállomásra közlekedő autóbusz Jósvafő, Baradla-barlang megállóhely érintésével közlekedik.
A szabadnapokon 14:45-kor Aggtelekről Jósvafő-Aggtelek, vasútállomásra közlekedő autóbusz Jósvafő, Baradla-barlang megállóhely érintésével közlekedik.
A szabad- és munkaszüneti napokon 18:45-kor Aggtelekről Jósvafő-Aggtelek, vasútállomásra közlekedő autóbusz Jósvafő, Baradla-barlang megállóhely érintésével közlekedik.
4136 Perkupa-Bódvaszilas-Tornanádaska-Tornaszentjakab
Munkanapokon 4:53-kor új autóbusz indul Tornanádaska vasútállomásról Hidvégardó, Községháza megállóhelyre.
A munkanapokon 2:55-kor Tornaszentjakabról Jósvafő-Aggtelek vasútállomásra közlekedő autóbusz 45 perccel később, 3:40-kor és rövidített útvonalon Tornaszentjakab helyett Hidvégardóból indul.
Munkanapokon 4:40-kor új autóbusz indul Hidvégardó, Községháza megállóhelyről Tornanádaska vasútállomásra.
4140 Ózd-Bánréve-Putnok-Ragály-Aggtelek-Jósvafő
A tanítási napokon 5:30-kor Aggtelekről Ózdra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 5:25-kor indul.
4180 Ózd-Arló-Borsodnádasd
A tanítási napokon 6:35-kor Ózdról Borsodnádasdra közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A munkanapokon 9:05-kor Ózdról Borsodnádasdra közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A munkanapokon 9:45-kor Borsodnádasdról Ózdra közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik.
A munkanapokon 14:30-kor Borsodnádasról Ózdra közlekedő autóbusz tanítási napokon Borsodnádasd, Engels Frigyes utca autóbusz-forduló megállóhely érintésével közlekedik.
A tanítási napokon 15:15-kor Borsodnádasdról Ózdra induló autóbusz 5 perccel később, 15:20-kor és Borsodnádasd, Engels Frigyes utca autóbusz-forduló megállóhely érintésével közlekedik
4194 [Kazincbarcika-] Putnok-Sáta-Nekézseny-Szilvásvárad
A munkanapokon 8:15-kor Putnokról Szilvásváradra közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 8:05-kor indul.
– tájékoztat a mavcsoport.hu/mavinform.
Egyes miskolci útszakaszokon lezárás, torlódás, lassabb haladás várható csütörtökön