Változás

2 órája

Nagyot tekernek a borsodi buszmenetrenden, mutatjuk az érintett járatokat

Szeptember 1-től menetrendi változások lépnek életbe vármegyénkben is.

Egyes megállók neve is változik.

A fotó illusztráció
Fotó: Vajda János
  • Aggtelek, Vörös-tói barlang, bej. út -> Baradla-barlang, Vörös-tói bejárat 
  • Jósvafő, Szálló -> Jósvafő, Baradla-barlang 
  • Jósvafő, szálló bej. út -> Jósvafő, Baradla-barlang bejárati út 
  • Mályinka, Tűzoltószertár -> Mályinka, Látogatóközpont 

További, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét érintő változások:

3700 Miskolc-Szirmabesenyő 

Szabadnapokon 5:05-kor Miskolc, Autóbusz-állomásról új autóbusz indul, Szirmabesenyő, Templom megállóhelyre.

3705 Miskolc-Szirmabesenyő 

A 14:50-kor Miskolcról Sajósenyére közlekedő autóbusz tanszünetben munkanapokon Szirmabesenyő, Alsó megállóhely érintésével közlekedik. 

3718 Miskolc-Homrogd-Perecse-Pamlény 

A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 14:45-kor Abaújszolnokról Homrogdra közlekedő autóbusz szabadnapokon 20 perccel korábban, 14:20-kor indul.

3735 Miskolc-Alsózsolca-Ónod-Muhi 

A munkanapokon 4:03-kor Ónodból Miskolcra közlekedő autóbusz 10 perccel később, 4:13-kor indul Miskolc, Autóbusz-állomásra 4:58-kor érkezik. 

A naponta 16:45-kor Sajópetriből Miskolcra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 16:40-kor indul. 

3743 Miskolc-Mezőcsát 

A szabad- és munkaszüneti napokon 13:45-kor Mezőcsátról Miskolcra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 13:40-kor indul. 

3751 Miskolc-Harsány-Kisgyőr (Mocsolyás-telep) 

A nyári időszámítás tartama alatt szabadnapokon 7:50-kor Miskolcról Kisgyőrbe közlekedő autóbusz csak június 1-től augusztus 31-ig szabadnapokon közlekedik.

A téli időszámítás tartama alatt szabadnapokon 7:50-kor Miskolcról Kisgyőrbe közlekedő autóbusz szeptember 1-től május 31-ig szabadnapokon közlekedik.

3754 Miskolc-Sajóbábony-Sajószentpéter-Varbó 

A munkanapokon 15:35-kor Miskolcról Varbóra közlekedő autóbusz Kondó, Autóbusz-forduló megállóhely érintésével közlekedik.

3756 Miskolc(Diósgyőr)-Varbó-Sajószentpéter-Kazincbarcika 

A munkanapokon 12:15-kor Kazincbarcikáról Miskolcra közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Miskolc, Verseny utca megállóhelyig közlekedik.

3776 Miskolc-Sajókeresztúr-Sajóecseg-Borsodszirák-Edelény-Balajt 

A tanítási napokon 6:35-kor Edelényből Miskolcra közlekedő autóbusz Ziliz érintésével közlekedik.

A 18:05-kor Edelényből Miskolcra közlekedő autóbusz tanítási napokon Ziliz érintésével közlekedik Miskolc, Autóbusz-állomásra.

3788 Tiszalúc, vá.-Tiszalúc, aut. ford. 

A 3:54-kor Tiszalúc, Autóbusz-fordulótól Tiszalúc, Vasútállomásra közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 3:50-kor indul.

3808 Encs-Abaújszántó-Tállya-Tarcal-Tokaj 

A tanítási napokon 14:50-kor Tokajból Encsre közlekedő autóbusz Abaújkér, Petőfi utca (autóbusz-forduló) megállóhely érintésével közlekedik.

3810 Encs-Abaújszántó-Boldogkőváralja 

A tanítási napokon 4:50-kor Encsről Arkára közlekedő autóbusz 10 perccel később, 5:00-kor indul és menetidőkorrekcióval közlekedik.

A tanítási napokon 7:10-kor Encsről Boldogkőváraljára közlekedő autóbusz 2 perccel korábban, 7:08-kor Abaújkér, Petőfi utca (autóbusz-forduló) megállóhely érintésével és menetidőkorrekcióval közlekedik.

A munkanapokon 17:40-kor Boldogkőváraljáról Encsre közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

3811 Encs-Baktakék-Krasznokvajda-Pamlény 

Az iskolai előadási napokon, kivéve csütörtökön 12:50-kor Encsről Pamlényba közlekedő autóbusz Baktakék – Pamlény viszonylatban 8 perccel korábban közlekedik. 

A tanszünetben keddi, szerdai és pénteki munkanapokon, kivéve január 2-án, április 2-án és augusztus 21-én 12:50-kor Encsről Krasznokvajdára közlekedő autóbusz Baktakék – Krasznokvajda viszonylatban 8 perccel korábban közlekedik.

A tanszünetben hétfői és csütörtöki munkanapokon, valamint január 2-án, április 2-án és augusztus 21-én 12:50-kor Encsről Keresztétére közlekedő autóbusz Baktakék – Keresztéte viszonylatban 8 perccel korábban közlekedik.

A csütörtöki iskolai előadási napokon 12:50-kor Encsről Pamlényba közlekedő autóbusz Baktakék – Pamlény viszonylatban 8 perccel korábban közlekedik. 

A tanszünetben csütörtöki munkanapokon 12:50-kor Encsről Keresztétére közlekedő autóbusz Baktakék – Keresztéte viszonylatban 8 perccel korábban közlekedik. 

3819 Encs-Novajidrány-Pusztaradvány-Szemere-Hernádpetri 

A munkanapokon 4:35-kor Hernádpetriből Novajidrányba közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:30-kor indul.  

3821 Encs-Novajidrány-Vizsoly-Korlát-Regéc 

A tanszünetben keddi és csütörtöki munkanapokon 13:45-kor Novajidrányból Fonyba induló autóbusz meghosszabbított útvonalon, Encs, Autóbusz-állomástól közlekedik.

A tanítási napokon kedden és csütörtökön 14:05-kor Novajidrányból Fonyba induló autóbusz meghosszabbított útvonalon, Encs, Autóbusz-állomástól közlekedik.

A keddi és csütörtöki munkanapokon 11:20-kor Fonyból Novajidrányba induló autóbusz meghosszabbított útvonalon, Encs, Autóbusz-állomásig közlekedik.

3824 Encs-Abaújszántó-Boldogkőváralja-Regéc-Gönc-Hidasnémeti  

A tanítási napokon 6:55-kor Abaújszántóról Hidasnémetibe közlekedő autóbusz Hidasnémeti, Vasútállomás bejárati út helyett Hidasnémeti, Iskola megállóhely érintésével közlekedik. 

3825 Hidasnémeti-Gönc-Göncruszka-Hejce-Vilmány 

A munkanapokon 15:40-kor Hidasnémetiből Vilmányba induló autóbusz tanítási napokon Hidasnémeti, Vasútállomás bejárati út helyett Hidasnémeti, Iskola megállóhely érintésével közlekedik Vilmány, Iskola megállóhelyre.

3900 Sátoraljaújhely-Kovácsvágás-Pálháza-Nagyhuta-Hollóháza 

A szabadnapokon 18:15-kor Sátoraljaújhelyből Hollóházára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 18:20-kor indul. 

A munkaszüneti napokon 19:20-kor Hollóházáról Pálházára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 19:25-kor indul.

A szabadnapokon 19:40-kor Hollóházáról Pálházára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 19:45-kor indul.

3901 Sátoraljaújhely-Kovácsvágás-Pálháza-Nagyhuta-Nyíri-Hollóháza 

A munkanapokon 18:15-kor Sátoraljaújhelyből Hollóházára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 18:20-kor indul. 

A munkanapokon 18:50-kor Hollóházáról Sátoraljaújhelybe közlekedő autóbusz 5 perccel később, 18:55-kor indul és Sátoraljaújhely, Kalandpark érintésével közlekedik. 

3903 Sátoraljaújhely-Pálháza-Nagyhuta-Nyíri-Hollóháza 

A munkaszüneti napokon 18:15-kor Sátoraljaújhelyből Hollóházára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 18:20-kor indul.

4001 Mezőkövesd-Tard-Cserépváralja 

A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 6:05-kor Mezőkövesdről Cserépváraljára közlekedő autóbusz munkaszüneti napokon is közlekedik.

A naponta, kivéve munkaszüneti napokon 6:45-kor Cserépváraljáról Mezőkövesdre közlekedő autóbusz munkaszüneti napokon is közlekedik.

4017 Mezőkövesd-Szentistván 

A 6:40-kor Mezőkövesdről Szentistvánra közlekedő autóbusz munkaszüneti napokon rövidített útvonalon, Mezőkövesd, Mátyás király út megállóhelytől indul. 

4028 Mezőkeresztes-Mezőnyárád vá.-Gelej-Mezőcsát 

A munkanapokon 19:11-kor Mezőkeresztes-Mezőnyárád vasútállomásról Gelejre közlekedő autóbusz meghosszabbított útvonalon Gelej helyett Mezőcsátig közlekedik.

4050 Kazincbarcika-Sajószentpéter-Kondó-Varbó 

A tanítási napokon 17:35-kor Sajószentpéterről Varbóra közlekedő autóbusz 15 perccel később, 17:50-kor indul.

A tanszünetben munkanapokon 17:20-kor Kazincbarcikáról Varbóra közlekedő autóbusz 15 perccel később, 17:35-kor indul. 

A munkanapokon 18:48-kor Sajószentpéterről Varbóra közlekedő autóbusz Kondó, Autóbusz-forduló érintésével közlekedik. 

A munkanapokon 18:05-kor Varbóról Sajószentpéterre közlekedő autóbusz 15 perccel később, 18:20-kor indul. 

4058 Berente-Kazincbarcika-Mályinka 
4059 Kazincbarcika-Sajókaza-Mályinka-Nekézseny 
4060 Kazincbarcika-Sajókaza-Dédestapolcsány-Mályinka 
4061 Berente-Kazincbarcika-Sajókaza-Dédestapolcsány-Mályinka-Nekézseny 
4153 Ózd-Csokvaomány-Sáta-Mályinka-Kazincbarcika
4160 Ózd-Csernely-Csokvaomány-Dédestapolcsány-Mályinka 
4161 Ózd-Bükkmogyorósd-Csokvaomány-Dédestapolcsány-Mályinka

A Mályinka, tűzoltószertár megállóhely elnevezés Mályinka, látogatóközpont elnevezésre változik.

4080 Kazincbarcika-Rudolftelep-Rudabánya-Kánó 

A vonalon közlekedő autóbuszok menetidőkorrekcióval közlekednek.

A naponta kivéve munkaszüneti napokon 5:35-kor Kazincbarcikáról Rudabányára közlekedő autóbusz szabadnapokon Ormosbánya, Kolostanya megállóhely és Rudabánya, Központi fürdő között egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint. 

A naponta kivéve munkaszüneti napokon 11:05-kor Kazincbarcikáról Rudabányára közlekedő autóbusz szabadnapokon Ormosbánya, Bányász utca 28. megállóhely és Rudabánya, Központi fürdő megállóhely között egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint. 

A munkanapokon 4:36-kor Rudabányáról Kazincbarcikára közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 4:26-kor indul. 

A 20:20-kor Kánóból Kazincbarcikára közlekedő autóbusz munkanapokon és szabadnapokon Izsófalva, Kurityáni elágazás és Kazincbarcika, autóbusz-állomás között egyes megállóhelyeket a korábbiaktól eltérő időpontban érint. 

4125 Jósvafő-Aggtelek vá.-Szögliget-Jósvafő-Aggtelek 

A 8:40-kor Jósvafő-Aggtelek, vasútállomásról Aggtelekre közlekedő autóbusz Jósvafő, Baradla-barlang megállóhely érintésével közlekedik.

A 12:25-kor Jósvafő-Aggtelek, vasútállomásról Aggtelekre közlekedő autóbusz Jósvafő, Baradla-barlang megállóhely érintésével közlekedik.

A szabad- és munkaszüneti napokon 10:40-kor Aggtelekről Jósvafő-Aggtelek, vasútállomásra közlekedő autóbusz Jósvafő, Baradla-barlang megállóhely érintésével közlekedik. 

A munkaszüneti napokon 14:30-kor Aggtelekről Jósvafő-Aggtelek, vasútállomásra közlekedő autóbusz Jósvafő, Baradla-barlang megállóhely érintésével közlekedik. 

A szabadnapokon 14:45-kor Aggtelekről Jósvafő-Aggtelek, vasútállomásra közlekedő autóbusz Jósvafő, Baradla-barlang megállóhely érintésével közlekedik. 

A szabad- és munkaszüneti napokon 18:45-kor Aggtelekről Jósvafő-Aggtelek, vasútállomásra közlekedő autóbusz Jósvafő, Baradla-barlang megállóhely érintésével közlekedik. 

4136 Perkupa-Bódvaszilas-Tornanádaska-Tornaszentjakab 

Munkanapokon 4:53-kor új autóbusz indul Tornanádaska vasútállomásról Hidvégardó, Községháza megállóhelyre.

A munkanapokon 2:55-kor Tornaszentjakabról Jósvafő-Aggtelek vasútállomásra közlekedő autóbusz 45 perccel később, 3:40-kor és rövidített útvonalon Tornaszentjakab helyett Hidvégardóból indul. 

Munkanapokon 4:40-kor új autóbusz indul Hidvégardó, Községháza megállóhelyről Tornanádaska vasútállomásra. 

4140 Ózd-Bánréve-Putnok-Ragály-Aggtelek-Jósvafő 

A tanítási napokon 5:30-kor Aggtelekről Ózdra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 5:25-kor indul. 

4180 Ózd-Arló-Borsodnádasd 

A tanítási napokon 6:35-kor Ózdról Borsodnádasdra közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A munkanapokon 9:05-kor Ózdról Borsodnádasdra közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A munkanapokon 9:45-kor Borsodnádasdról Ózdra közlekedő autóbusz menetidőkorrekcióval közlekedik. 

A munkanapokon 14:30-kor Borsodnádasról Ózdra közlekedő autóbusz tanítási napokon Borsodnádasd, Engels Frigyes utca autóbusz-forduló megállóhely érintésével közlekedik.

A tanítási napokon 15:15-kor Borsodnádasdról Ózdra induló autóbusz 5 perccel később, 15:20-kor és Borsodnádasd, Engels Frigyes utca autóbusz-forduló megállóhely érintésével közlekedik

4194 [Kazincbarcika-] Putnok-Sáta-Nekézseny-Szilvásvárad 

A munkanapokon 8:15-kor Putnokról Szilvásváradra közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 8:05-kor indul.

– tájékoztat a mavcsoport.hu/mavinform.

 

