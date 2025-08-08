Az áldozatait nem kímélte, de az elszámoltatás nem az ő asztala – lefutotta a rendőröket iszkolás közben

Ő nem bűnöző, de felelőtlen autós, annyi biztos

Mint ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, Andornaktálya és Mezőkövesd között, a 253-as főút 10-es kilométer szelvényénél közúti baleset történt. Az ütközést követően egy ember nem tudott kiszállni az egyik járműből, őt feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték és átadták a mentőknek a műszaki mentést végző mezőkövesdi hivatásos tűzoltók – tájékoztatott a katasztrófavédelem. Megtudtuk, hogy a balesetet mi okozta, amit itt ön is elolvashat.