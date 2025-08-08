3 órája
Az áldozatait nem kímélte, de az elszámoltatás nem az ő asztala – lefutotta a rendőröket iszkolás közben
Nem akaródzik szembenézni az igazságszolgáltatással. Mostani tettével pedig csak halmozza a büntetési tételét a megrögzött bűnöző.
A napokban beszámoltunk róla, hogy Miskolc belvárosában sikerült elkapniuk a rendőröknek Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét. A 49 éves Daniel Tomasz P. ellen két ország által is elfogatóparancs volt érvényben. Az elfogásában egy miskolci szemtanú is segített, aki pont a lépcsőházaknál sétálgatott párjával. Pár méteren múlt Budapesten, hogy eljusson a bíróságtól a büntetés-végrehajtási intézet fogdájáig, amikor is sikeresen meglépett. Ami ezután történt, azt korábbi cikkünkben írtuk meg.
Miután Miskolcon elfogták, ismét megszökött Európa egyik legkeresettebb bűnözője
Ő nem bűnöző, de felelőtlen autós, annyi biztos
Mint ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, Andornaktálya és Mezőkövesd között, a 253-as főút 10-es kilométer szelvényénél közúti baleset történt. Az ütközést követően egy ember nem tudott kiszállni az egyik járműből, őt feszítővágóval szabadították ki, majd kiemelték és átadták a mentőknek a műszaki mentést végző mezőkövesdi hivatásos tűzoltók – tájékoztatott a katasztrófavédelem. Megtudtuk, hogy a balesetet mi okozta, amit itt ön is elolvashat.
A győriek most sokat emlegetik Borsodot
A „Szikszó a jelenben” névre keresztelt csoportba került be a Facebookra egy bejegyzés, amelyben egy győri család mond köszönetet, azért, hogy segítő, emberséges élményben lehetett részük, és így a szerencsétlennek indult helyzetet utólag már szerencsésnek mondhatják. Ha kíváncsi arra, hogy mi történt pontosan a borsodi települést érintő incidensben, kattintson erről szóló írásunkra a részletekért.
Az ország másik végében élve is Borsod az etalon! Itt a bizonyíték!
Hétvégi programajánló
Augusztus 8–10. között Borsodban minden megtörténik! Korda György, Fenyő Miklós, Peter Sramek, Zámbó Krisztián, Animal Cannibals. Csak egy kis ízelítő a hétvégi programajánlóból, amiben többek között van még motoros kaszkadőrshow, főzőverseny, borfesztivál, ginparty és még veteránautók mellett is feszíthetünk. Mutatjuk, merre érdemes elindulni Borsodban.
Sztárzuhatag, habparty és töltött káposzta – ilyen hétvégéje még nem volt Borsodnak!