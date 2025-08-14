augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

23°
+37
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos

2 órája

Fókuszban a bűnmegelőzés – izgalmas nyári táborban sajátítanak el hasznos információkat a gyerekek

Címkék#nyári tábor#rendőrség#bűnmegelőzés

Bűnmegelőzési foglalkozást tartottak a Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet nyári táborában.

Fókuszban a bűnmegelőzés – izgalmas nyári táborban sajátítanak el hasznos információkat a gyerekek

Forrás: police.hu

A Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet nyári tábora idén is helyet adott a bűnmegelőzésnek. 

Forrás: police.hu

A Honvédelmi Sportszövetség támogatásával, augusztus 11–15. között zajló program keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa interaktív előadást tartott a 9–18 éves résztvevőknek.

Széleskörű tájékoztatást kaptak

A foglalkozáson szó esett a szerhasználat, dohányzás és az ELFBAR használat veszélyeiről, a bullying és az online zaklatás megelőzéséről, valamint a fiatalkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekről. A fiatalok banki csalásokkal kapcsolatos tájékoztatást is kaptak, mivel közülük többen már saját számlával rendelkeznek.

A tanultakat teszt és játékos, „részeg szemüveges” pálya feladatok segítségével is elmélyíthették. A program jó hangulatban zajlott, a sikeres teszteredmények pedig igazolták: a rendőrség jelenléte értékes hozzájárulás a nyári tábor biztonságtudatos szemléletformálásához – számolt be a police.hu.

Még több hír a Borsod Online-on.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu