Fókuszban a bűnmegelőzés – izgalmas nyári táborban sajátítanak el hasznos információkat a gyerekek

A Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet nyári tábora idén is helyet adott a bűnmegelőzésnek.

Forrás: police.hu

A Honvédelmi Sportszövetség támogatásával, augusztus 11–15. között zajló program keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa interaktív előadást tartott a 9–18 éves résztvevőknek.

Széleskörű tájékoztatást kaptak

A foglalkozáson szó esett a szerhasználat, dohányzás és az ELFBAR használat veszélyeiről, a bullying és az online zaklatás megelőzéséről, valamint a fiatalkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekről. A fiatalok banki csalásokkal kapcsolatos tájékoztatást is kaptak, mivel közülük többen már saját számlával rendelkeznek.

A tanultakat teszt és játékos, „részeg szemüveges” pálya feladatok segítségével is elmélyíthették. A program jó hangulatban zajlott, a sikeres teszteredmények pedig igazolták: a rendőrség jelenléte értékes hozzájárulás a nyári tábor biztonságtudatos szemléletformálásához – számolt be a police.hu.

