Hatalmas elismerést kapott a bükki tanösvények létrehozója!
Felsorolni is nehéz mi minden fűződik a nevéhez. Sokat köszönhetünk neki, most állami elismerést kapott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dolgozója.
Az államalapítás és az államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából dr. Nagy István agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát adományozta Gasztonyi Éva, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott osztályvezetője, a Bükki Természetvédelmi, Kulturális és Ökoturisztikai Alapítvány kuratóriumi elnöke részére, a természetvédelmi, kiemelten földtani értékmegőrző és tájvédelmi tevékenységéért.
Gasztonyi Éva geológus 1995-től 2004-ben történt nyugdíjazásáig a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Földtani és Tájvédelmi Osztályvezetőjeként látta el sokrétű feladatait. Földtani értékmegőrzési és tájvédelmi feladatain túl ekkor még hozzá tartoztak a nemzetipark-igazgatóság környezeti nevelési és ökoturisztikai feladatai is, melyek irányításában és végrehajtásában is jelentős szerepet vállalt – tanösvények, kiállítási anyagok létrehozása fűződik nevéhez.
Irányítása alatt indult el az Igazgatóság működési területén a Nemzeti Ökológiai Hálózat kijelölése, a közhiteles nyilvántartások elkészítése, a forráskataszterezés, a földtani és táji értékek, a természeti emlékek, mint például a források, a kunhalmok és földvárak, az egyedi tájértékek kataszter, valamint a földtani alapszelvények felmérése és nyilvántartásba vétele, a barlangok kataszterezése és kezelési terveinek elkészítése.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tanösvényeit is ő tervezte
Számos mintaértékű geológiai tanösvényt tervezett és alakított ki, így például a
- Szarvaskői geológiai tanösvényt,
- Parád, Ilona-völgyi geológiai tanösvény,
ezekhez kapcsolódó ismeretterjesztő kiadványokat szerkesztett.
A Földtani Örökségünk Egyesület aktív tagjaként a földtani értékmegőrző táborok szervezésében, az ott végzett munka irányításában és végzésében oroszlánrészt vállalt. Éveken keresztül szervezett táborokat az azóta Hungarikummá és védetté vált kaptárkövek megóvása, természeti környezetük helyreállítása, pusztulásuk megakadályozása érdekében - olvasható a BNPI honlapján. Ebből a tevékenységből nőtt ki a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, melynek egyik létrehozója és vezetője volt.
Közel a nyolcadik X-hez sem lassít
Munkabírása, energikussága, természetvédelem iránti elkötelezettsége lassan 80 éves kora ellenére fiatalokat meghazudtoló. 2018-tól elvállalta a Bükki Természetvédelmi, Kulturális és Ökoturisztikai Alapítvány kuratóriumi elnökségét, ebben végzett munkáját nagy lendülettel és lelkesedéssel folytatja azóta is.
Sokoldalú, rendkívüli munkabírású, munkatársai elismerésével bíró kolléga, aki a földtani természetvédelem, a tájvédelem, a környezeti nevelés, a természeti értékek bemutatása, valamint a természetvédelem népszerűsítése terén is jelentős eredményeket ért el. Mindemellett családszerető anyuka, lelkes, három unokáját erőn felül támogató nagymama. Szakmaszeretete, embersége, példamutatása, utánpótlást nevelő tevékenysége számos fiatalt kötelezett el a természetvédelem és földtani értékmegőrzés mellett, többen közülük azóta a hazai természetvédelem aktív tagjai, illetve a felsőoktatásban tevékenykedő oktatók-kutatók.
Szakmai elhivatottsága, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a természetvédelem ügyét.
