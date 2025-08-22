Hatalmas elismerést kapott a bükki tanösvények létrehozója!

Irányítása alatt indult el az Igazgatóság működési területén a Nemzeti Ökológiai Hálózat kijelölése, a közhiteles nyilvántartások elkészítése, a forráskataszterezés, a földtani és táji értékek, a természeti emlékek, mint például a források, a kunhalmok és földvárak, az egyedi tájértékek kataszter, valamint a földtani alapszelvények felmérése és nyilvántartásba vétele, a barlangok kataszterezése és kezelési terveinek elkészítése.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tanösvényeit is ő tervezte

Számos mintaértékű geológiai tanösvényt tervezett és alakított ki, így például a

Szarvaskői geológiai tanösvényt,

Parád, Ilona-völgyi geológiai tanösvény,

ezekhez kapcsolódó ismeretterjesztő kiadványokat szerkesztett.

A Földtani Örökségünk Egyesület aktív tagjaként a földtani értékmegőrző táborok szervezésében, az ott végzett munka irányításában és végzésében oroszlánrészt vállalt. Éveken keresztül szervezett táborokat az azóta Hungarikummá és védetté vált kaptárkövek megóvása, természeti környezetük helyreállítása, pusztulásuk megakadályozása érdekében - olvasható a BNPI honlapján. Ebből a tevékenységből nőtt ki a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, melynek egyik létrehozója és vezetője volt.