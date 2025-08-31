augusztus 31., vasárnap

Búcsú a vakációtól

Nyárbúcsúztató nagyszülő-unoka találkozót szervezett a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete.

Boon.hu
Búcsú a vakációtól

Unokák és nagyszülők együtt játszottak

Forrás: tiszaujvaros.hu

A hagyományos rendezvényt immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Brigádházban - írja a tiszaujvaros.hu. - Közös játékokkal és finom ebéddel búcsúztatták három generáció tagjai a vakáció utolsó napjait.  
 

