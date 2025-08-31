Tiszaújváros
2 órája
Búcsú a vakációtól
Nyárbúcsúztató nagyszülő-unoka találkozót szervezett a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete.
Unokák és nagyszülők együtt játszottak
Forrás: tiszaujvaros.hu
A hagyományos rendezvényt immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Brigádházban - írja a tiszaujvaros.hu. - Közös játékokkal és finom ebéddel búcsúztatták három generáció tagjai a vakáció utolsó napjait.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre