Borul a rend ezen a vonalon, rövidebb útra kényszerül a borsodi busz
A MÁV-csoport forgalmi változást jelentett be. Így közlekednek az autóbuszok az elkövetkező napokban, több borsodi települést érint a döntés.
Augusztus 26-tól 28-ig (keddtől csütörtökig), szeptember 1-től 5-ig (hétfőtől péntekig) és szeptember 15-től 18-ig (hétfőtől csütörtökig) minden nap 8:00-tól 18:00-ig munkálatok miatt az autóbuszok rövidített útvonalon, Tornaszentandrás, Kultúrház megállóig közlekednek és onnan is indulnak, Tornabarakony település érintése nélkül.
Kimaradó megállók:
Tornaszentandrás, Mezőgazdasági telep
Tornabarakony, Templom
Legközelebbi megálló:
Tornaszentandrás, Kultúrház
