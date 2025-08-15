augusztus 15., péntek

Ha elindul a vonat...

1 órája

Borsodi vasútállomásokat is érint a hatalmas korszerűsítés!

Címkék#vasútállomás#beruházás#MÁV-csoport#korszerűsítés#tokaj

15 milliárd forintot áldoznak rá. A MÁV 30 helyszínt érintő szépítésbe kezd: borsodi vasútállomások is vannak közöttük.

Boon.hu

A MÁV-csoport országos kiterjedésű, 14 vármegyében, több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indít. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV-csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Programból valósít meg. A program hivatalosan Esztergom-Kertváros állomáshelyének megújításával indul, de idén várhatóan további 20 helyszínen kezdődhet meg a kivitelezés országszerte, köztük borsodi vasútállomásokon is.

Borsodi vasútállomások felújítása: a fotón a tokaji állomás madártávlatból
A borsodi vasútállomások felújítási listáján Tokaj is szerepel Forrás: tokaj.hu

A MÁV-csoport saját forrásából több mint húsz állomáson teljeskörű korszerűsítés valósít meg: „modernizáljuk, klimatizáljuk a várótermeket, felújítjuk és akadálymentesítjük a mosdókat, megújítjuk az épületek homlokzatát, és több helyszínen környezetrendezést is végzünk” – áll a közleményben.

Borsodi vasútállomások is szépülhetnek a programban

A most elindított állomásfelújítási program keretében országszerte több mint harminc állomás és megállóhely megújul, köztük: 

Ács, Aranyosapáti, Balmazújváros, Bashalom, Berettyóújfalu, Demecser, Esztergom-Kertváros, Felsőzsolca, Gárdony, Gyula, Győrasszonyfa, Jászberény, Kisvarsány, Kőbánya alsó, Leányvár, Magyarbánhegyes, Martonvásár, Mátészalka, Nyíradony, Nyírbogát, Ópályi, Pécsudvard, Poroszló, Püspökhatvan, Sárrétudvari, Salgótarján, Szalatnak, Szerep, Tiszaalpár, Tiszajenő alsó, Tokaj és Villány.

A Magyar Falu Program keretében már 13 kistelepülésen sikerült korszerűbbé és kényelmesebbé tenni a várakozási feltételeket és vonzóbbá a vonatozást. A most indult állomásfelújítási programban további 11 megállóhelyen vadonatúj, könnyűszerkezetes, fűtött-hűtött váróhelyiségek épülnek a Magyar Falu Program támogatásával. A projektben a MÁV célja, hogy a fejlesztéseket a helyi lakosok is magukénak érezzék. Ennek érdekében valamennyi önkormányzattal szoros együttműködésre törekszik a vasúttársaság, az épületek környezetének rendezése, az épületek hasznosítása, valamint az utasforgalmi létesítmények üzemeltetése tekintetében.

A MÁV-csoport honlapján a www.mavcsoport.hu/allomasfelujitas oldalon, friss információk mellett, interaktív térképek segítségével követhető nyomon a több mint 30 állomás és megállóhely kivitelezése.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

