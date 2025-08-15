Borsodi vasútállomásokat is érint a hatalmas korszerűsítés!

A MÁV-csoport országos kiterjedésű, 14 vármegyében, több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indít. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV-csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Programból valósít meg. A program hivatalosan Esztergom-Kertváros állomáshelyének megújításával indul, de idén várhatóan további 20 helyszínen kezdődhet meg a kivitelezés országszerte, köztük borsodi vasútállomásokon is.

A borsodi vasútállomások felújítási listáján Tokaj is szerepel Forrás: tokaj.hu

A MÁV-csoport saját forrásából több mint húsz állomáson teljeskörű korszerűsítés valósít meg: „modernizáljuk, klimatizáljuk a várótermeket, felújítjuk és akadálymentesítjük a mosdókat, megújítjuk az épületek homlokzatát, és több helyszínen környezetrendezést is végzünk” – áll a közleményben.

Borsodi vasútállomások is szépülhetnek a programban

A most elindított állomásfelújítási program keretében országszerte több mint harminc állomás és megállóhely megújul, köztük: