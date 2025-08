Ez a borsodi település nem lacafacázik! Durva, miről döntöttek

Saját rendeletben szabályozza a települési önazonosság védelmét a taktaharkányi önkormányzat. A jövőben úgy vehet valaki házat itt, hogy azzal kapcsolatban a helyhatóság, vagy a szomszédok elővásárlási joggal élhetnek, illetve az illető betelepülési hozzájárulást fizet és szakképzettséget igazol. A borsodi település első embere az elsők között alkotta meg az önkormányzattal karöltve saját rendeletüket.

A borsodi település minden vendéget szívélyesen köszönt, de házat csak feltételek mellett vásárolhatunk Fotó: Vajda János

Nem Taktaharkány az egyetlen borsodi település, amely saját szabályai szerint játszik a jövőben

Örülünk, hogy megalkotta az Országgyűlés ezt a törvényt. Mikor állította össze a minisztérium, volt egy fórum, amin felmérték az önkormányzatok igényeit. Látszott, hogyan formálódik az új szabályozás. A törvény szerintem több évtizedes hiányosságot pótol – fogalmazott a jogszabályi újdonság kapcsán Szemán Ákos, a 3600 lakosú település polgármestere. – Úttörők vagyunk ebben a rendeletalkotásban, ahogy Taktaharkány másban is az szokott lenni, például a bölcsődelétesítésben is megelőztük korunkat annak idején. Vártuk a kormányrendeletet (a törvény végrehajtási rendeletét – a szerk.), ami most esik át a „társadalmasításon”. A taktaharkányi a második önkormányzat vármegyénkben, amely megalkotta saját rendeletét a törvény megjelenése után. Az első a mezőkeresztesi volt. Hogy pontosan mikor lép hatályba az új törvény, korábbi cikkünkben elolvashatja.