Az ország másik végében élve is Borsod az etalon! Itt a bizonyíték!

A „Szikszó a jelenben” névre keresztelt csoportba került be a Facebookra egy bejegyzés, amelyben egy győri család mond köszönetet, azért, hogy segítő, emberséges élményben lehetett részük, és így a szerencsétlennek indult helyzetet utólag már szerencsésnek mondhatják. Ha kíváncsi arra, hogy mi történt pontosan a borsodi települést érintő incidensben, kattintson erről szóló írásunkra a részletekért.

A borsodi település nem csak szüret idején összetartó és segítőkész helyszín Forrás: MW