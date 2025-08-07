augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

17°
+27
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem meglepetés

1 órája

Az ország másik végében élve is Borsod az etalon! Itt a bizonyíték!

Címkék#Borsod vármegye#szikszó#Ónodi vásár#Miskolc#elfogás

Megkapták a biztonságot, hogy épségben hazaérhessenek. A borsodi település lett a pozitív példa a győrieknek.

Boon.hu

A „Szikszó a jelenben” névre keresztelt csoportba került be a Facebookra egy bejegyzés, amelyben egy győri család mond köszönetet, azért, hogy segítő, emberséges élményben lehetett részük, és így a szerencsétlennek indult helyzetet utólag már szerencsésnek mondhatják. Ha kíváncsi arra, hogy mi történt pontosan a borsodi települést érintő incidensben, kattintson erről szóló írásunkra a részletekért.

szikszó, a borsodi település szüreti szalma figurái
A borsodi település nem csak szüret idején összetartó és segítőkész helyszín Forrás:  MW

Szikszó után egy másik borsodi településre, Ónodra vesszük az irányt

A friss lángos illata keveredett az állatok hangjával és a tömeg zsongásával csütörtökön az ónodi vásáron. Az ország egyik legnagyobb és legrégebbi vására ismét megtelt élettel, ahová az emberek nemcsak vásárolni, hanem találkozni és beszélgetni is érkeztek. Ónodi riportunkat korábbi írásunkban olvashatja el.

Díszpáholyos beszámoló a nagy elfogásról

Európa legkeresettebb bűnözőjét fogták el a napokban Miskolc utcáin. Most egy szemtanú is beszámolt a rendőrségi akcióról, aki az első sorból nézte végig. Ha szeretné megtudni a döbbenetes részleteket és a pontos helyszínt, olvassa el itt

Új szabály az autózásban

A nemrégiben bevezetett szabály 2025. július 5-től van érvényben, hogy minél több élet megmenekülhessen a balesetek bekövetkezésének ellenére is. A biztonsági öv becsatolásának felelősségét változtatták meg az emberéletek megóvásának érdekében. Leírtuk a részleteket, ne maradjon le!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu