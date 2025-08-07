2 órája
Az ország másik végében élve is Borsod az etalon! Itt a bizonyíték!
Megkapták a biztonságot, hogy épségben hazaérhessenek. A borsodi település lett a pozitív példa a győrieknek.
A „Szikszó a jelenben” névre keresztelt csoportba került be a Facebookra egy bejegyzés, amelyben egy győri család mond köszönetet, azért, hogy segítő, emberséges élményben lehetett részük, és így a szerencsétlennek indult helyzetet utólag már szerencsésnek mondhatják. Ha kíváncsi arra, hogy mi történt pontosan a borsodi települést érintő incidensben, kattintson erről szóló írásunkra a részletekért.
Szikszón robbant le egy győri család autója, ami azután történt velük, soha nem felejtik el
Szikszó után egy másik borsodi településre, Ónodra vesszük az irányt
A friss lángos illata keveredett az állatok hangjával és a tömeg zsongásával csütörtökön az ónodi vásáron. Az ország egyik legnagyobb és legrégebbi vására ismét megtelt élettel, ahová az emberek nemcsak vásárolni, hanem találkozni és beszélgetni is érkeztek. Ónodi riportunkat korábbi írásunkban olvashatja el.
Forgatag, lángos és vásárfia: Ilyen volt a legendás Ónodi Vásár augusztusban (videó, galéria)
Díszpáholyos beszámoló a nagy elfogásról
Európa legkeresettebb bűnözőjét fogták el a napokban Miskolc utcáin. Most egy szemtanú is beszámolt a rendőrségi akcióról, aki az első sorból nézte végig. Ha szeretné megtudni a döbbenetes részleteket és a pontos helyszínt, olvassa el itt.
Ennél a miskolci bérháznál kapták el a veszélyes nagyhalat! Megszólalt a szemtanú, aki az első sorból nézte végig az akciót – videóval
Új szabály az autózásban
A nemrégiben bevezetett szabály 2025. július 5-től van érvényben, hogy minél több élet megmenekülhessen a balesetek bekövetkezésének ellenére is. A biztonsági öv becsatolásának felelősségét változtatták meg az emberéletek megóvásának érdekében. Leírtuk a részleteket, ne maradjon le!