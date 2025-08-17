1 órája
Ez a borsodi lány lett a legszebb a Balaton-parton!
Egy borsodi lány szépsége mindenkit lenyűgözött a Balaton-parton megrendezett versenyen – a zsűrinek nem volt könnyű dolga, de végül ő vitte haza a koronát.
Borsodi szépség vitte a koronát a versenyen
Forrás: MW
Fotó: Muzslay Péter
Tíz versenyző részvételével zajlott augusztus 16-án a döntő, amelyet immár hatodik alkalommal rendeztek meg Balatonlellén. A Miss Olympians Beach szépségversenyen a jelöltek nagyestélyiben és bikiniben is színpadra léptek, a szakértő zsűri pedig végül kiválasztotta a legszebbnek ítélt lányokat. A hölgyek összesen közel hatmillió forint értékű díjazásban részesültek. Hogy kinek a fejére került a verseny végén a korona azt megtudhatod a teljes cikkben a sonline.hu oldalán!
Annyit elárulunk, hogy a kis hölgy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szépség.