Ez a borsodi lány lett a legszebb a Balaton-parton!

Tíz versenyző részvételével zajlott augusztus 16-án a döntő, amelyet immár hatodik alkalommal rendeztek meg Balatonlellén. A Miss Olympians Beach szépségversenyen a jelöltek nagyestélyiben és bikiniben is színpadra léptek, a szakértő zsűri pedig végül kiválasztotta a legszebbnek ítélt lányokat. A hölgyek összesen közel hatmillió forint értékű díjazásban részesültek. Hogy kinek a fejére került a verseny végén a korona azt megtudhatod a teljes cikkben a sonline.hu oldalán!

Annyit elárulunk, hogy a kis hölgy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szépség.