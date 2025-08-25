augusztus 25., hétfő

Magágykészítéshez, vetéshez, sőt permetezéshez is kiváló az idő

Címkék#időjárás Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében#Időjáráselőrejelzés#mezőgazdasági#időjárás

Vasárnaptól keddig napos, száraz idő várható, fokozatosan melegedő nappalokkal. A borsodi időjárás ideális néhány mezőgazdasági tevékenységhez.

Boon.hu

Az Agroinform.hu ugyanakkor figyelmeztet, hogy kedden már 30 fok közelében alakulhat a csúcshőmérséklet. A borsodi időjárás jelenleg derűs, szeles, száraz, így kiválóan alkalmas néhány feladat elvégzésére a termőföldeken.

magágykészítésre alkalmas a borsodi időjárás
Magágykészítésre és vetésre is alkalmas a jelenlegi borsodi időjárás. Forrás: Facebook

Vasárnap reggeltől éjfélig nagyrészt napos, gomolyfelhős időre készülhetünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő – írják.

Hétfő: több gomoly, de marad a száraz borsodi időjárás

Hétfőn is a gomolyfelhős, napos idő lesz a jellemző. Időnként a felhők szétterülhetnek, így erősen felhős időszakok is előfordulhatnak, de csapadék továbbra sem valószínű; legfeljebb az északi, északkeleti határnál alakulhat ki egy-egy futó zápor. A nyugatias szél többfelé megélénkül. Hajnalban általában 6–11 fok várható (a hidegre hajlamos tájakon 5 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, míg a Dunántúlon helyenként enyhébb lehet a hajnal), délután pedig 21–27 fok közé melegszik a levegő.

Kedden fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. A délnyugati szél sokfelé megélénkül. Reggel 7–12 fokot mérhetünk (a szokásos hűvös völgyekben kissé alacsonyabb, vízpartokon és magasabban fekvő helyeken kissé magasabb értékekkel), délután pedig 25–30 fokra számíthatunk.

A szakértők szerint a mostani klíma kiválóan alkalmas a következő mezőgazdasági feladatok elvégzésére:

  • magágykészítés
  • vetés
  • permetezés

Bár utóbbi a napszaktól is függ, a szélcsendesebb órákban érdemes nekilátni.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

