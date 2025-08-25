Magágykészítéshez, vetéshez, sőt permetezéshez is kiváló az idő

Az Agroinform.hu ugyanakkor figyelmeztet, hogy kedden már 30 fok közelében alakulhat a csúcshőmérséklet. A borsodi időjárás jelenleg derűs, szeles, száraz, így kiválóan alkalmas néhány feladat elvégzésére a termőföldeken.

Magágykészítésre és vetésre is alkalmas a jelenlegi borsodi időjárás. Forrás: Facebook

Vasárnap reggeltől éjfélig nagyrészt napos, gomolyfelhős időre készülhetünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Délutánra 19 és 24 fok közé melegszik a levegő – írják.

Hétfő: több gomoly, de marad a száraz borsodi időjárás

Hétfőn is a gomolyfelhős, napos idő lesz a jellemző. Időnként a felhők szétterülhetnek, így erősen felhős időszakok is előfordulhatnak, de csapadék továbbra sem valószínű; legfeljebb az északi, északkeleti határnál alakulhat ki egy-egy futó zápor. A nyugatias szél többfelé megélénkül. Hajnalban általában 6–11 fok várható (a hidegre hajlamos tájakon 5 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, míg a Dunántúlon helyenként enyhébb lehet a hajnal), délután pedig 21–27 fok közé melegszik a levegő.