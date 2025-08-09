augusztus 9., szombat

Emőd névnap

30°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

13 perce

Fák nőnek az egykori gyár tetején – így pusztul a Borsodi Hőerőmű (fotókkal)

Címkék#mementó#Borsodi Hőerőmű#létesítmény#Urbex

Borsodban magasodik egy épület, amely valaha a magyar ipar büszkesége volt. Ma már elhagyatottan áll és a tetején fák nőnek. A valaha dübörgő Borsodi Hőerőműből mára posztapokaliptikus látványosság lett.

Gárdonyi Edina
Fák nőnek az egykori gyár tetején – így pusztul a Borsodi Hőerőmű (fotókkal)

Hihetetlen látvány, hogy fák nőnek egy épület tetején

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az egykori Borsodi Hőerőmű 1955-ben kezdte meg működését, és évtizedeken át meghatározó szerepet játszott az észak-magyarországi áramellátásban. A kazánházak, turbinarendszerek és ipari csarnokok között több száz ember dolgozott nap mint nap. A rendszerváltás után a termelés fokozatosan visszaesett, majd 2011-ben leállt, azóta látványos az épület pusztulása.

Betörve az egykori borsodi hőerőmű ablakai.
Fák nőnek az egykori Borsodi Hőerőmű épületének tetején, az ablakok betörve.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ezért állt le a Borsodi Hőerőmű működése

A hőerőmű egykor Északkelet-Magyarország egyik legfontosabb ipari létesítménye volt. A szomszédos Kazincbarcika ipari üzemei – köztük a Borsodi Vegyi Kombinát – innen kapták az áramot és a hőenergiát. A létesítmény tulajdonosa 1996-tól a 2011-es bezárásig az amerikai AES Corporation volt. A bezárás hátterében elsősorban a villamosenergia nagykereskedelmi árának hosszú távú csökkenése állt. Az erőmű alacsony kihasználtság mellett veszteségesen üzemelt, eközben a villamos művek külföldről olcsóbban tudott áramot importálni. A bezárás időszakában az erőmű 123 dolgozót foglalkoztatott.

Bontják ugyan, de...

A 71 MW kapacitású, biomasszaalapon működő Borsodi Hőerőmű leállításával egyidejűleg tárgyalásokat indultak annak eladásáról is. A létesítményre még abban az évben egy részvénytársaság vételi ajánlatot tett, de az üzlet meghiúsult. A termelés leállása után a hőerőmű sorsa sokáig rendezetlen volt. 2014-ben az ukrán FMG-BUD konzorcium vásárolta meg 604 millió forintért. Az erőmű azóta bontás alatt áll. 

Így néz ki az egykori hőerőmű

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A bontási munkákat 2014-ben kezdték, de csak részleges bontás történt, az épület jelentős része ma is áll.

A vaslépcsők korrodáltak, a csarnokok üresek, és már csak a múlt nyomai kísértenek az egykori energiaközpont falai között. 

A berentei hőerőmű pusztul
Látott már ilyet?
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az egykori erőmű ma csak egy romos, élő emlékmű

Az egykori energiaüzem – amint a képeken is látni – ma már csak romos épülettömb, amely az évtizedeken át tartó ipari korszak mementójaként áll Berente peremén. Az Aves Line Légifilm 2017 júniusában készített egyedülálló urbex jellegű légi felvételeket a hőerőműről. Már ekkor is látszott, hogy az épület tetején úgy burjánzanak a növények, mintha egy pálmaházban járnánk.

Ha érdeklik az urbex tartalmak, olvassa el a hasonló témájú írásainkat is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu