Fák nőnek az egykori gyár tetején – így pusztul a Borsodi Hőerőmű (fotókkal)

Az egykori Borsodi Hőerőmű 1955-ben kezdte meg működését, és évtizedeken át meghatározó szerepet játszott az észak-magyarországi áramellátásban. A kazánházak, turbinarendszerek és ipari csarnokok között több száz ember dolgozott nap mint nap. A rendszerváltás után a termelés fokozatosan visszaesett, majd 2011-ben leállt, azóta látványos az épület pusztulása.

Fák nőnek az egykori Borsodi Hőerőmű épületének tetején, az ablakok betörve.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ezért állt le a Borsodi Hőerőmű működése

A hőerőmű egykor Északkelet-Magyarország egyik legfontosabb ipari létesítménye volt. A szomszédos Kazincbarcika ipari üzemei – köztük a Borsodi Vegyi Kombinát – innen kapták az áramot és a hőenergiát. A létesítmény tulajdonosa 1996-tól a 2011-es bezárásig az amerikai AES Corporation volt. A bezárás hátterében elsősorban a villamosenergia nagykereskedelmi árának hosszú távú csökkenése állt. Az erőmű alacsony kihasználtság mellett veszteségesen üzemelt, eközben a villamos művek külföldről olcsóbban tudott áramot importálni. A bezárás időszakában az erőmű 123 dolgozót foglalkoztatott.