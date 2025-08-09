2 órája
Fák nőnek az egykori gyár tetején – így pusztul a Borsodi Hőerőmű (fotókkal)
Borsodban magasodik egy épület, amely valaha a magyar ipar büszkesége volt. Ma már elhagyatottan áll és a tetején fák nőnek. A valaha dübörgő Borsodi Hőerőműből mára posztapokaliptikus látványosság lett.
Hihetetlen látvány, hogy fák nőnek egy épület tetején
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Az egykori Borsodi Hőerőmű 1955-ben kezdte meg működését, és évtizedeken át meghatározó szerepet játszott az észak-magyarországi áramellátásban. A kazánházak, turbinarendszerek és ipari csarnokok között több száz ember dolgozott nap mint nap. A rendszerváltás után a termelés fokozatosan visszaesett, majd 2011-ben leállt, azóta látványos az épület pusztulása.
Ezért állt le a Borsodi Hőerőmű működése
A hőerőmű egykor Északkelet-Magyarország egyik legfontosabb ipari létesítménye volt. A szomszédos Kazincbarcika ipari üzemei – köztük a Borsodi Vegyi Kombinát – innen kapták az áramot és a hőenergiát. A létesítmény tulajdonosa 1996-tól a 2011-es bezárásig az amerikai AES Corporation volt. A bezárás hátterében elsősorban a villamosenergia nagykereskedelmi árának hosszú távú csökkenése állt. Az erőmű alacsony kihasználtság mellett veszteségesen üzemelt, eközben a villamos művek külföldről olcsóbban tudott áramot importálni. A bezárás időszakában az erőmű 123 dolgozót foglalkoztatott.
Itt készült a lemezkád, az Ikarus, a konzervdoboz, ma már csak egy szellemgyár Borsodban - videóval
Bontják ugyan, de...
A 71 MW kapacitású, biomasszaalapon működő Borsodi Hőerőmű leállításával egyidejűleg tárgyalásokat indultak annak eladásáról is. A létesítményre még abban az évben egy részvénytársaság vételi ajánlatot tett, de az üzlet meghiúsult. A termelés leállása után a hőerőmű sorsa sokáig rendezetlen volt. 2014-ben az ukrán FMG-BUD konzorcium vásárolta meg 604 millió forintért. Az erőmű azóta bontás alatt áll.
Így néz ki az egykori hőerőműFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A bontási munkákat 2014-ben kezdték, de csak részleges bontás történt, az épület jelentős része ma is áll.
A vaslépcsők korrodáltak, a csarnokok üresek, és már csak a múlt nyomai kísértenek az egykori energiaközpont falai között.
Az egykori erőmű ma csak egy romos, élő emlékmű
Az egykori energiaüzem – amint a képeken is látni – ma már csak romos épülettömb, amely az évtizedeken át tartó ipari korszak mementójaként áll Berente peremén. Az Aves Line Légifilm 2017 júniusában készített egyedülálló urbex jellegű légi felvételeket a hőerőműről. Már ekkor is látszott, hogy az épület tetején úgy burjánzanak a növények, mintha egy pálmaházban járnánk.
Ha érdeklik az urbex tartalmak, olvassa el a hasonló témájú írásainkat is.
Elhagyatott szellemkastély Miskolc mellett az egykori autószalon – fotókkal, videóval
Szellemház lett a legendás BVK üdülő Kazincbarcika mellett – Nézze meg, mi maradt belőle! (fotókkal)