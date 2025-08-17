1 órája
A csillagok közé is becsúszik a kritika, így értékelték a borsodi éttermeket
Borsod az elmúlt években felkerült Magyarország gasztrotérképre. Hazai és nemzetközi díjak, rangos listák szereplői és csillagok tulajdonosai a borsodi éttermek. De mint minden térképnek, ennek is vannak fekete – vagy inkább pirospaprikás, félig nyers – foltjai.
A Dining Guide is elismerte a miskolci éttermeket
Országszerte ismert és elismert éttermekkel és séfekkel van tele Borsod-Abaúj-Zemplén. A vármegye éttermeit pedig nemcsak a szakma, hanem a vendégek is értékelik. Az értékeléseket böngészve igazán büszkék lehetünk a vendéglátóhelyeinkre. A Google-értékelések mélyéről azonban egy másik világ is kibontakozik, ahol a menüsor mellé nem fröccsöt, hanem trauma-feldolgozást ajánlanánk. Tényleg elenyészően kevés rossz értékelést találtunk borsodi éttermek tekintetében, de ezeket mindenképpen megosztanánk olvasóinkkal is.
Borsodi éttermek a legkritikusabb vagy éppen sértődött vendégek szemével
Fontos lábjegyzet, hogy Google-értékelések nem mindig festenek hiteles képet. Vannak éttermek, ahol komoly energiát fordítanak az értékelések gondozására, és akadnak városi legendák arról is, hogy egy-egy lehúzós komment valójában a konkurenciától érkezik. Így bár a történetek szórakoztatóak, a valóság ennél árnyaltabb. Az itt olvasható értékelések egy-egy vendégtől érkeztek, sok-sok maximális pontszám mellé.
A képen látható sertésszűz az Ön véleménye szerint megfelelően van elkészítve? Nem nyers véletlenül kissé?
– írta egy aggodalmaskodó szülő, aki szerint a gyerekek nem mertek szólni, és rendes, jól nevelt emberek lévén kifizették az ételt. Így lett a bátortalanság ára egy nyers szűzpecsenye, ami a tányéron maradt.
„A pincér: Pisti. A stílus: Tarantino.”
Egy pár az Éttermek hete alkalmából tervezett egy romantikus vacsorát, de a pincér nem volt éppen romantikus hangulatban. A vendégek rendelni szerettek volna, de a pincér épp hangosan bírált egy másik asztaltársaságot.
Ezt a h!! f!ka!!t b!*!g!
Így indult a romantikus este, aminek a végén még a desszert is megadta magát.
A tejszínhab összeesett, az öntet meg volt száradva a tetején és a pohár oldalán.
Az egész országban egyedül Miskolcon ehet ilyen különlegességet!
Cigánypecsenye, ami csak szeretne az lenni
Egy másik helyen egy négyhúsos tálról emlékeztek meg kritikusan.
A tálon lévő hús köszönőviszonyban sem volt a cigánypecsenyével. Szárazra sütött szelet, szalonna és tükörtojás nélkül.
A cigánypecsenye utánzaton túl mással is elégedetlen volt a vendég.
A köretek langyosak, a rizibizi félig ropogott, félig ragacsos volt.
Gasztro-iglu a Bükkben?
Olyan hideg volt, hogy nagykabátban kellett ülnünk. Szóltunk is, de az alkalmazottak nem állíthattak a hőmérsékleten.
Lehet, hogy a hidegben megfagyott a dolgozók szíve is? Több helyen is belefutottunk abba, hogy a vendégek kifogásolták, ha a pincér nem kérdezi meg, hogy ízlett-e az étel. Hiába félig visszaküldött tányérok, senkit nem érdekelt. Egy másik helyen is hasonló volt a panasz.
A szűzérme rágós, nyers, a saslikon romlott ízű kolbász, a sült krumpli félig nyers, szétázott. Ízetlen volt, a pincérek némán vitték el a maradékokat.
A törzsvendégből így lett exvendég.
Darab Ádám séf biztos kézzel vezeti a Végállomás konyháját
Van, ahol nemcsak a pincér, hanem a menü is paprikás volt
Egy helyen a vendégek húslevese langyos volt, a főétel lisztes, ízetlen és paprika-túladagolt. A felszolgáló hozzáállása pedig az értékelés szerint kritikán aluli.
Már megérkezésünkkor azt éreztük, minek is mentünk mi ide?
– tették fel a pontozáskor a kérdést. Borsodban sok az országosan is kiemelkedő étterem. De a vendégek kritikusak, és bizony nem rejtik véka alá csalódottságukat.
