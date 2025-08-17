A csillagok közé is becsúszik a kritika, így értékelték a borsodi éttermeket

Országszerte ismert és elismert éttermekkel és séfekkel van tele Borsod-Abaúj-Zemplén. A vármegye éttermeit pedig nemcsak a szakma, hanem a vendégek is értékelik. Az értékeléseket böngészve igazán büszkék lehetünk a vendéglátóhelyeinkre. A Google-értékelések mélyéről azonban egy másik világ is kibontakozik, ahol a menüsor mellé nem fröccsöt, hanem trauma-feldolgozást ajánlanánk. Tényleg elenyészően kevés rossz értékelést találtunk borsodi éttermek tekintetében, de ezeket mindenképpen megosztanánk olvasóinkkal is.

Igen, ilyen gasztrocsodák várják a borsodi éttermekben

Borsodi éttermek a legkritikusabb vagy éppen sértődött vendégek szemével

Fontos lábjegyzet, hogy Google-értékelések nem mindig festenek hiteles képet. Vannak éttermek, ahol komoly energiát fordítanak az értékelések gondozására, és akadnak városi legendák arról is, hogy egy-egy lehúzós komment valójában a konkurenciától érkezik. Így bár a történetek szórakoztatóak, a valóság ennél árnyaltabb. Az itt olvasható értékelések egy-egy vendégtől érkeztek, sok-sok maximális pontszám mellé.

A képen látható sertésszűz az Ön véleménye szerint megfelelően van elkészítve? Nem nyers véletlenül kissé?

– írta egy aggodalmaskodó szülő, aki szerint a gyerekek nem mertek szólni, és rendes, jól nevelt emberek lévén kifizették az ételt. Így lett a bátortalanság ára egy nyers szűzpecsenye, ami a tányéron maradt.