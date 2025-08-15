augusztus 15., péntek

Szerelem, szerelem...

2 órája

Férfiak, figyelem! Ezeken a helyeken csajozhattok be a legkönnyebben Borsodban

Címkék#Artúr Napok Fesztivál#szerencs#Borsodi#csajozás#párkeresés#Miskolc

Egyszerű matematika. Ahol több nő él, mint férfi, ott nagyobb eséllyel lelhetünk rá az igazira és fordítva. A csajozás Borsodban itt mehet jól.

Boon.hu

A területi összehasonlításhoz nem is kellett mást tenni, mint átböngészni a Belügyminisztérium erről szóló nyilvántartását. Igaz, ez sziszifuszi munka, de a jó hír az, hogy ezt elvégeztük az olvasók helyett. Innentől nincs is más teendő, csupán egy pillantást vetni a szűkített listánkra, azokra a településekre, ahol lényegesen több nő él, mint férfi Borsodban.

Borsodban is lehet logikai alapon randizni, a Bridget Jones babát vár film promóciós fotója
Patrick Dempsey karaktere valószínűleg Borsodban is matematikai alapon keresné a szerelmet, mint a Bridget Jones  filmben Forrás: Miramax

Talán nem okozunk vele nagy meglepetést, a legtöbb hölgy természetesen a vármegye legnagyobb városában, Miskolcon él, így nem tartottuk fairnek, hogy a vármegyeszékhelyet is bevegyük a top 10-be. Azért a rend kedvéért megosztjuk a konkrét számadatokat erre vonatkozóan is. E szerint a férfiak száma 66,881, a nőké pedig 79,025 a legfrissebb adatok szerint. De nézzük a többi települést.

Borsodban több helyen is magas a nők aránya

Ha egy férfi facér és statisztikai alapon keresgél szerelmet, mint a Jack Qwant karakterét megformáló Patrick Dempsey a „Bridget Jones babát vár” című filmben – aki algoritmust is írt a párkereséshez – akkor sokat segíthet összeállításunk. Ezeken a településeken nagy eséllyel rálelhetünk álmaink hölgyére.

Települési mutatók nemek szerint a legfrissebb adatok alapján:

  • Ózd – 17,063 nő (15,860 férfi)
  • Kazincbarcika – 13,551 nő (11,842 férfi)
  • Tiszaújváros – 7788 nő (6881)
  • Sátoraljaújhely – 7310 nő (6566 férfi)
  • Sárospatak – 5863 nő (5494 férfi)
  • Sajószentpéter – 6055 nő (5762 férfi)
  • Szerencs – 4649 nő (4108 férfi)
  • Putnok – 3434 nő (3296 férfi)
  • Encs – 3354 nő (2970 férfi)
  • Hernádnémeti – 1819 nő (1813 férfi)

A felsorolt települések közül több is akad, ahol jelenleg is zajlanak a jobbnál jobb fesztiválok, élményekkel teli programok, vagy szerveződnek a közeljövőben. Ilyen például a szerencsi Artúr Napok, ami a régió legnagyobb nyári fesztiválja sztárokkal és meglehetősen nagy közönséggel. A csajozás Borsodban így különösen kellemes lehet.

Az már csak hab a tortán, hogy bármelyik részére keveredik valaki Borsodnak, abban biztos lehet, hogy lélegzetelállító természeti adottságokat talál, ami szintén támogatja a romantikát és az első randit, a Nagy Ő megtalálását.

A számokkal kalkulálás természetesen csak egy játék, csak egy szempontja annak, hogy olyan helyszíneket keressünk fel, ahol a demográfiai adatok kedvezőbbek a párválasztáshoz, mint máshol. Ezt nem kell túl komolyan venni. A szerelmet igen! Az jobb esetben egy életre szól…

További hírek és kihagyhatatlan érdekességek várnak a boon.hu portálon.

 

