Férfiak, figyelem! Ezeken a helyeken csajozhattok be a legkönnyebben Borsodban

A területi összehasonlításhoz nem is kellett mást tenni, mint átböngészni a Belügyminisztérium erről szóló nyilvántartását. Igaz, ez sziszifuszi munka, de a jó hír az, hogy ezt elvégeztük az olvasók helyett. Innentől nincs is más teendő, csupán egy pillantást vetni a szűkített listánkra, azokra a településekre, ahol lényegesen több nő él, mint férfi Borsodban.

Patrick Dempsey karaktere valószínűleg Borsodban is matematikai alapon keresné a szerelmet, mint a Bridget Jones filmben Forrás: Miramax

Talán nem okozunk vele nagy meglepetést, a legtöbb hölgy természetesen a vármegye legnagyobb városában, Miskolcon él, így nem tartottuk fairnek, hogy a vármegyeszékhelyet is bevegyük a top 10-be. Azért a rend kedvéért megosztjuk a konkrét számadatokat erre vonatkozóan is. E szerint a férfiak száma 66,881, a nőké pedig 79,025 a legfrissebb adatok szerint. De nézzük a többi települést.

Borsodban több helyen is magas a nők aránya

Ha egy férfi facér és statisztikai alapon keresgél szerelmet, mint a Jack Qwant karakterét megformáló Patrick Dempsey a „Bridget Jones babát vár” című filmben – aki algoritmust is írt a párkereséshez – akkor sokat segíthet összeállításunk. Ezeken a településeken nagy eséllyel rálelhetünk álmaink hölgyére.