Gondosan megtervezik ezeket a gyilkosságokat Borsodban – Vigyázzon, ön lehet a következő!
Vége hossza sincs a tragikus beszámolóknak. A baj az, hogy feljelentés híján Borsodban sem sokat tehet a rendőrség.
Gombostű az édességben, üvegdarabok a fasírtban, fagyálló folyadékkal átitatott kenyér és szögek a szétszórt virsliben. Túl sok az aljas merénylet Borsodban és túl sokszor. Parkokban és magánterületen sincsenek biztonságban állataink, pedig az állatkínzás fogalmát ezek a mérgezések és gyilkolások, vagy azok kísérletei kimerítik. Büntethető a magyar jog szerint, akár letöltendő szabadságvesztéssel, többször mégis kicsúsznak az elkövetők az igazságszolgáltatás kezei közül. A közelmúlt konkrét eseteiről korábbi cikkünkből tájékozódhat.
Borsodban az élet nem csak a szomorúságról szól
Idén immár ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei fesztiválját. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál az augusztusi utolsó előtti hétvégébe csempészhet felhőtlen órákat. Ott jártunk a felvonuláson, aminek beszámolóját itt megtekintheti.
Megint bezár egy bolt Miskolcon
Két éve nyitottak, most tájékoztatják a vevőket a szomorú hírről. Bezár a város egyik legnagyobb barkácsáruháza, ahol minden is volt. Utánajártunk a részleteknek, amikről írásunkból tájékozódhat bővebben.
206 helyszínen retteghetünk tőle
A „dobozok”, amik előtt nem merjük taposni a gázpedált. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is megjelentek az új traffipaxok. Most már országos jelenségről van szó, 206 helyszínen összesen 98 településen működik ez a fajta traffipax, az úgynevezett traffibox. A rettegett fémdoboz először forgalomszámlálónak tűnhet, de sosem lehet tudni, van-e benne elhelyezve sebességmérő, mivel azt hosszabb-rövidebb időre helyezik csak bele. A részletekért kattintson korábbi cikkünkre.
