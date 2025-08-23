augusztus 23., szombat

Aljas ügy

1 órája

Gondosan megtervezik ezeket a gyilkosságokat Borsodban – Vigyázzon, ön lehet a következő!

Vége hossza sincs a tragikus beszámolóknak. A baj az, hogy feljelentés híján Borsodban sem sokat tehet a rendőrség.

Boon.hu

Gombostű az édességben, üvegdarabok a fasírtban, fagyálló folyadékkal átitatott kenyér és szögek a szétszórt virsliben. Túl sok az aljas merénylet Borsodban és túl sokszor. Parkokban és magánterületen sincsenek biztonságban állataink, pedig az állatkínzás fogalmát ezek a mérgezések és gyilkolások, vagy azok kísérletei kimerítik. Büntethető a magyar jog szerint, akár letöltendő szabadságvesztéssel, többször mégis kicsúsznak az elkövetők az igazságszolgáltatás kezei közül. A közelmúlt konkrét eseteiről korábbi cikkünkből tájékozódhat.

Borsodban sétáltat egy nő kutyát az erdőben
Borsodban egyre gyakoribbal a kutyák elleni merényletek közparkokban Forrás: Facebook

Borsodban az élet nem csak a szomorúságról szól

Idén immár ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei fesztiválját. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál az augusztusi utolsó előtti hétvégébe csempészhet felhőtlen órákat. Ott jártunk a felvonuláson, aminek beszámolóját itt megtekintheti.

Megint bezár egy bolt Miskolcon

Két éve nyitottak, most tájékoztatják a vevőket a szomorú hírről. Bezár a város egyik legnagyobb barkácsáruháza, ahol minden is volt. Utánajártunk a részleteknek, amikről írásunkból tájékozódhat bővebben.

206 helyszínen retteghetünk tőle

A  „dobozok”, amik előtt nem merjük taposni a gázpedált. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is megjelentek az új traffipaxok. Most már országos jelenségről van szó, 206 helyszínen összesen 98 településen működik ez a fajta traffipax, az úgynevezett traffibox. A rettegett fémdoboz először forgalomszámlálónak tűnhet, de sosem lehet tudni, van-e benne elhelyezve sebességmérő, mivel azt hosszabb-rövidebb időre helyezik csak bele. A részletekért kattintson korábbi cikkünkre.

 

