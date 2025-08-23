Gondosan megtervezik ezeket a gyilkosságokat Borsodban – Vigyázzon, ön lehet a következő!

206 helyszínen retteghetünk tőle

A „dobozok”, amik előtt nem merjük taposni a gázpedált. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is megjelentek az új traffipaxok. Most már országos jelenségről van szó, 206 helyszínen összesen 98 településen működik ez a fajta traffipax, az úgynevezett traffibox. A rettegett fémdoboz először forgalomszámlálónak tűnhet, de sosem lehet tudni, van-e benne elhelyezve sebességmérő, mivel azt hosszabb-rövidebb időre helyezik csak bele. A részletekért kattintson korábbi cikkünkre.