Borsodinak lenni egy életérzés: „A sírhelyem a Deszkában lezsírozva!”

Ha elköltöztél Borsodból, mi az, ami miatt mégis mindig visszajössz? – kérdeztük olvasóinktól a Borsod Online közösségi oldalán. A kérdésre több mint 150 válasz érkezett. Nem sablonos nosztalgiák, hanem igazi, életszagú történetek. Olvasóink írták, mi összegyűjtöttük.

A Bükk mindenki szívét megdobogtatja, akkor is, ha már elhagyta Borsodot

Bárhol élhetünk a világban, Borsod az otthonunk

A legtöbben azt írták, hogy lehet, hogy már akár évtizedek óta nem itt élnek, még mindig borsodinak vallják magukat. Van, aki bejárta a világot, mégis itt maradt.

Borsod az otthon. Akkor is, ha már máshol élek.

El se mentem! Bejártam fél Európát, de ez az otthonom. A sírhelyem a Deszkában lezsírozva a felmenőimmel.

Nem mindenki mondta ki ilyen nyersen, de akinek Borsod az otthona, az pontosan tudta, miről van szó, legalábbis erről árulkodtak a további hozzászólások.