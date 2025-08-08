56 perce
Borsodinak lenni egy életérzés: „A sírhelyem a Deszkában lezsírozva!”
Azt mondják, Borsodból el lehet költözni, de Borsod sosem költözik ki belőlünk. Ez a megye nem csupán egy földrajzi egység annak, aki ide született, akkor sem, ha már nem itt él. Ha végigolvassa ezt a cikket, pontosan érteni fogja, miért húzza vissza a szíveket újra meg újra Borsod. Olvasóink írták!
Ha elköltöztél Borsodból, mi az, ami miatt mégis mindig visszajössz? – kérdeztük olvasóinktól a Borsod Online közösségi oldalán. A kérdésre több mint 150 válasz érkezett. Nem sablonos nosztalgiák, hanem igazi, életszagú történetek. Olvasóink írták, mi összegyűjtöttük.
Bárhol élhetünk a világban, Borsod az otthonunk
A legtöbben azt írták, hogy lehet, hogy már akár évtizedek óta nem itt élnek, még mindig borsodinak vallják magukat. Van, aki bejárta a világot, mégis itt maradt.
Borsod az otthon. Akkor is, ha már máshol élek.
El se mentem! Bejártam fél Európát, de ez az otthonom. A sírhelyem a Deszkában lezsírozva a felmenőimmel.
Nem mindenki mondta ki ilyen nyersen, de akinek Borsod az otthona, az pontosan tudta, miről van szó, legalábbis erről árulkodtak a további hozzászólások.
Az otthon ott van, ahol várnak
Sokan a szülőkről írtak. Azokról, akik csak azt kérdezik, mikor érünk haza. Borsod-Abaúj-Zemplénben a vendégség nem csak egy délutáni program, hanem egy rituálé.
Ahogy készülnek az érkezésünkre, úgy sose fog senki. Degeszre etetnek, 36 vagyok, de felpakolva jövök el…
A Bükk, és a csend, amit nem lehet máshol hallani szintén visszatérő eleme volt a kommenteknek. A tájat nem turistaként emlegették, hanem úgy, mint aki ismeri minden árnyékát. Lillafüred nemcsak látvány, hanem gyerekkori emlékek sora. Miskolctapolca nemcsak fürdő, hanem a nyár, a barátok, vagy egy első csók emléke. Itt minden helyhez tartozik egy történet, és a Bükk mindenki közös csodája.
A Bükk, örök. A Bükk illata.
Nem ott élsz, ahol alszol, hanem ahol ismernek
Más helyen lehet jobb a fizetés, több a program, könnyebb a közlekedés, de egyvalami biztosan hiányzik. Az, hogy valaki köszön, még mielőtt észrevennéd, hogy megkérdezik, hogy van anyád, bár nem is találkoztak vele évek óta.
Hiába laktam Budapesten is több évet, ott nem éreztem sosem magam otthon.
Kimehetsz Borsodból, de Borsodot nem veheted ki magadból
– ez is visszatérő válasz volt a kérdés alatt. A hozzászólók szerint ez nemcsak egy frappáns mondat, hanem személyes tapasztalat. Van, aki már 30 éve máshol él, mégis borsodinak vallja magát. És nem azért, mert divat, hanem mert így érzi.
Minden faluban marad egy darab belőled
Nem sok hely van, ahol egy régi iskolatárs anyja még tudja, hogy mikor születtünk. De Borsodban ilyen egy falu. Nem vagyunk elfelejtve, akkor sem, ha már rég máshol építettük fel az életünket. Itt még számít, kik voltunk, mikor elmentünk.
Még mindig megismernek a faluban. Köszönnek. Őszintén érdeklődnek.
Egy táj, ami a miénk, és nekünk a legszebb
Nem arról van szó, hogy Borsod a legtökéletesebb hely a világon, hanem hogy minden hibájával együtt szeretjük.
Az egyik legszebb megye. Végeláthatatlan erdő, csörgedező patakok, napraforgótáblák, szőlőültetvények…
Nincs már kihez hazamenni. De bárhová sodor az élet, mindig borsodi maradok.
Valaki pedig csak annyit írt csak, hogy miért költözne el? Semmi magyarázat, semmi túlbeszélés. Mert közös sorsunk Borsod.
