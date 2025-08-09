augusztus 9., szombat

Emőd névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzések

2 órája

Ennyi strandbüfét és fagyizót záratott be a hatóság! Koszos edények, rovarmaradványok miatt léptek fel keményen

Címkék#NKFH#strandbüfé#rovarmaradvány#razzia

Több mint kilenc mázsányi élelmiszert vont ki a hatóság a forgalomból, tizenegy vendéglátóhely működését pedig ideiglenesen felfüggesztették a strandokon és fagylaltozókban végzett ellenőrzések során. A razzia egész Magyarországot érintette, így Borsodot is.

Boon.hu
Ennyi strandbüfét és fagyizót záratott be a hatóság! Koszos edények, rovarmaradványok miatt léptek fel keményen

Néhány helyen brutális állapotokat tapasztaltak

Forrás: NKFH/A kép nem Borsodban készült!

A nyári szezon beköszöntével országos razziába kezdett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Fagylaltozókat és strandbüféket ellenőriztek kiemelten, különös tekintettel az élelmiszer-biztonsági és higiéniai szabályok betartására. A nyár első hónapjában országszerte 289 fagylaltozót és 197 strandbüfét vizsgáltak meg, az eredmények pedig több ponton is aggodalomra adtak okot. Borsodban is ellenőriztek.

Borsodban razziázott a fogyasztóvédelem
Ennek az strandbüfének vagy fagyizónak nem volt erőssége a higiénia. Borsodban is razziázott az NKFH
Forrás: NKFH/A kép nem Borsodban készült!

A hatóság összesen 285 tételnyi, 953 kilogramm élelmiszert vont ki a forgalomból, és 11 vendéglátóhelyet zártak be ideiglenesen, többek között erősen szennyezett hűtőpultok, nem megfelelő kézmosási feltételek, rovarmaradványok, illetve dokumentációs és allergén-jelölési hiányosságok miatt.

Borsod kilógott a sorból

A kiemelt ellenőrzések eredményei Borsod-Abaúj-Zemplénben egészen más képet mutattak. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében június 23. - július 22. közötti időszakban összesen 26 ellenőrzésre került sor. 19 fagylaltozó és 7 strandbüfé. Egy esetben sem indult eljárás. Az eredmények azt mutatják, hogy a vállalkozók felkészültek a nyári időszakra

 – közölte az NKFH a boon.hu-val. Bár két helyszínen kisebb higiéniai problémát tapasztaltak, és egy alkalommal az alkalmazottak nem rendelkeztek érvényes egészségügyi kiskönyvvel, ezek az esetek nem érték el azt a súlyosságot, amely szankciót vont volna maga után. Az NKFH szerint az ellenőrzések eredményei azt mutatják, hogy a borsodi vállalkozók felkészülten vágtak neki a nyári szezonnak.

Országos kontraszt: máshol sok a baj

Az országos eredmények szerint a vendéglátóhelyek 15,7 százalékánál nem volt megfelelő kézmosási lehetőség, közel 10 százalékuknál érvényes egészségügyi igazolás nélküli munkavállalókat, és több esetben az allergéneket sem tüntették fel a termékek mellett. Ezek a szabálytalanságok nemcsak a vendégek biztonságát veszélyeztetik, hanem súlyos következményeket is maguk után vonhatnak.

Nincs vége a razziáknak, nem szabad lazulni!

Az NKFH a nyár hátralévő részében is folytatja az ellenőrzéseket. A cél továbbra is a fogyasztók védelme és az élelmiszerlánc biztonságának fenntartása. A borsodi helyszínek kiemelkedően jól vizsgáztak. Bízunk abban, hogy a szezon végéig sikerül-e megőrizni ezt a pozitív mérleget.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu