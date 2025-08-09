Ennyi strandbüfét és fagyizót záratott be a hatóság! Koszos edények, rovarmaradványok miatt léptek fel keményen

A nyári szezon beköszöntével országos razziába kezdett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Fagylaltozókat és strandbüféket ellenőriztek kiemelten, különös tekintettel az élelmiszer-biztonsági és higiéniai szabályok betartására. A nyár első hónapjában országszerte 289 fagylaltozót és 197 strandbüfét vizsgáltak meg, az eredmények pedig több ponton is aggodalomra adtak okot. Borsodban is ellenőriztek.

Ennek az strandbüfének vagy fagyizónak nem volt erőssége a higiénia. Borsodban is razziázott az NKFH

Forrás: NKFH/A kép nem Borsodban készült!

A hatóság összesen 285 tételnyi, 953 kilogramm élelmiszert vont ki a forgalomból, és 11 vendéglátóhelyet zártak be ideiglenesen, többek között erősen szennyezett hűtőpultok, nem megfelelő kézmosási feltételek, rovarmaradványok, illetve dokumentációs és allergén-jelölési hiányosságok miatt.

Borsod kilógott a sorból

A kiemelt ellenőrzések eredményei Borsod-Abaúj-Zemplénben egészen más képet mutattak. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében június 23. - július 22. közötti időszakban összesen 26 ellenőrzésre került sor. 19 fagylaltozó és 7 strandbüfé. Egy esetben sem indult eljárás. Az eredmények azt mutatják, hogy a vállalkozók felkészültek a nyári időszakra

– közölte az NKFH a boon.hu-val. Bár két helyszínen kisebb higiéniai problémát tapasztaltak, és egy alkalommal az alkalmazottak nem rendelkeztek érvényes egészségügyi kiskönyvvel, ezek az esetek nem érték el azt a súlyosságot, amely szankciót vont volna maga után. Az NKFH szerint az ellenőrzések eredményei azt mutatják, hogy a borsodi vállalkozók felkészülten vágtak neki a nyári szezonnak.