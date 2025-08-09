2 órája
Ennyi strandbüfét és fagyizót záratott be a hatóság! Koszos edények, rovarmaradványok miatt léptek fel keményen
Több mint kilenc mázsányi élelmiszert vont ki a hatóság a forgalomból, tizenegy vendéglátóhely működését pedig ideiglenesen felfüggesztették a strandokon és fagylaltozókban végzett ellenőrzések során. A razzia egész Magyarországot érintette, így Borsodot is.
Néhány helyen brutális állapotokat tapasztaltak
A nyári szezon beköszöntével országos razziába kezdett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Fagylaltozókat és strandbüféket ellenőriztek kiemelten, különös tekintettel az élelmiszer-biztonsági és higiéniai szabályok betartására. A nyár első hónapjában országszerte 289 fagylaltozót és 197 strandbüfét vizsgáltak meg, az eredmények pedig több ponton is aggodalomra adtak okot. Borsodban is ellenőriztek.
A hatóság összesen 285 tételnyi, 953 kilogramm élelmiszert vont ki a forgalomból, és 11 vendéglátóhelyet zártak be ideiglenesen, többek között erősen szennyezett hűtőpultok, nem megfelelő kézmosási feltételek, rovarmaradványok, illetve dokumentációs és allergén-jelölési hiányosságok miatt.
Borsod kilógott a sorból
A kiemelt ellenőrzések eredményei Borsod-Abaúj-Zemplénben egészen más képet mutattak. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében június 23. - július 22. közötti időszakban összesen 26 ellenőrzésre került sor. 19 fagylaltozó és 7 strandbüfé. Egy esetben sem indult eljárás. Az eredmények azt mutatják, hogy a vállalkozók felkészültek a nyári időszakra
– közölte az NKFH a boon.hu-val. Bár két helyszínen kisebb higiéniai problémát tapasztaltak, és egy alkalommal az alkalmazottak nem rendelkeztek érvényes egészségügyi kiskönyvvel, ezek az esetek nem érték el azt a súlyosságot, amely szankciót vont volna maga után. Az NKFH szerint az ellenőrzések eredményei azt mutatják, hogy a borsodi vállalkozók felkészülten vágtak neki a nyári szezonnak.
Országos kontraszt: máshol sok a baj
Az országos eredmények szerint a vendéglátóhelyek 15,7 százalékánál nem volt megfelelő kézmosási lehetőség, közel 10 százalékuknál érvényes egészségügyi igazolás nélküli munkavállalókat, és több esetben az allergéneket sem tüntették fel a termékek mellett. Ezek a szabálytalanságok nemcsak a vendégek biztonságát veszélyeztetik, hanem súlyos következményeket is maguk után vonhatnak.
Nincs vége a razziáknak, nem szabad lazulni!
Az NKFH a nyár hátralévő részében is folytatja az ellenőrzéseket. A cél továbbra is a fogyasztók védelme és az élelmiszerlánc biztonságának fenntartása. A borsodi helyszínek kiemelkedően jól vizsgáztak. Bízunk abban, hogy a szezon végéig sikerül-e megőrizni ezt a pozitív mérleget.
