Sztárzuhatag, habparty és töltött káposzta – ilyen hétvégéje még nem volt Borsodnak!

Borsod szíve, Miskolc mindenkit vár!

Még mindig szombaton, Miskolcon az Avasi Kilátóban az Essential bulisorozat legújabb állomása várja a közönséget. A naplementétől hajnalig tartó estét DJ Bordee nyitja house és funk-house szettekkel, őt Squell követi organic house dallamokkal, éjfél után pedig Griff és Luky Lawley játsszák a legjobb melodic és progressive zenéket. Aki régen járt a kilátóban, annak most kell pótolnia. Ha már Avas, akkor Kvaterka augusztus 9-én a Kisavason. Napközben családi és sportprogramok, a kicsiknek vidám gyerekfoglalkozások, estére pedig koncertek, utcabál, pódiumbeszélgetések Szily Nórával, és persze kiváló borok és finom falatok teszik teljessé az élményt.

Ha vidékre menne, akkor is van miből választani

Sajószögeden augusztus 8-án, pénteken veszi kezdetét a 29. Sajószögedi Falunapok. Délután Dr. Gulyás Mihály polgármester ünnepélyesen megnyitja a rendezvényt, majd a Miskolc-Revital TSE versenytánc bemutatóját láthatja a közönség. Este a színpadon olyan nevekkel találkozhatunk, akik ritkán osztoznak ugyanazon a műsoridőn:

ad élő koncertet, majd az este karaoke partyval zárul. Eközben a sportkedvelők sem unatkoznak, a helyi sportpályán a Sajószöged KTK és a Szikszó FC felnőtt csapatai mérkőznek meg.

Szintén péntek este, Felsőzsolcán a Rendezvények Háza udvarán kertmozi várja a kikapcsolódni vágyókat. Este nyolc órától vetítik a „Hogyan tudnék élni nélküled” című filmet, a hangulatról pokróc, popcorn és a csillagos ég gondoskodik.