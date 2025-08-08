5 órája
Sztárzuhatag, habparty és töltött káposzta – ilyen hétvégéje még nem volt Borsodnak!
Augusztus 8–10. között Borsodban minden megtörténik! Korda György, Fenyő Miklós, Peter Sramek, Zámbó Krisztián, Animal Cannibals? Csak egy kis ízelítő a hétvégi programajánlóból, amiben többek között van még motoros kaszkadőrshow, főzőverseny, borfesztivál, ginparty és még veteránautók mellett is feszíthetünk. Mutatjuk, merre érdemes elindulni Borsodban.
Fesztivál, bornapok vagy koncertek?
Borsod-Abaúj-Zemplén minden szegletében lesz esemény augusztus második hétvégéjén, ezekből hoztunk ízelítőt. Szerencsen augusztus 8-án, pénteken este hét órától a Rákóczi-vár udvarán folytatódik a Péntek Esti Lazulás koncertsorozat, ahol a debreceni Retronome zenekar lép fel. A belépés díjtalan, a hangulat garantált. Eközben Miskolctapolcán kezdetét veszi az első Gin & Gasztro Fesztivál, a Pazár István sétányon. A rendezvény két napos, pénteken este DJ Németi zenél, a vendégek prémium ginválasztékkal, grillételekkel és látványos koktélshow-val kényeztethetik magukat.
Borsod szíve, Miskolc mindenkit vár!
Még mindig szombaton, Miskolcon az Avasi Kilátóban az Essential bulisorozat legújabb állomása várja a közönséget. A naplementétől hajnalig tartó estét DJ Bordee nyitja house és funk-house szettekkel, őt Squell követi organic house dallamokkal, éjfél után pedig Griff és Luky Lawley játsszák a legjobb melodic és progressive zenéket. Aki régen járt a kilátóban, annak most kell pótolnia. Ha már Avas, akkor Kvaterka augusztus 9-én a Kisavason. Napközben családi és sportprogramok, a kicsiknek vidám gyerekfoglalkozások, estére pedig koncertek, utcabál, pódiumbeszélgetések Szily Nórával, és persze kiváló borok és finom falatok teszik teljessé az élményt.
Ha vidékre menne, akkor is van miből választani
Sajószögeden augusztus 8-án, pénteken veszi kezdetét a 29. Sajószögedi Falunapok. Délután Dr. Gulyás Mihály polgármester ünnepélyesen megnyitja a rendezvényt, majd a Miskolc-Revital TSE versenytánc bemutatóját láthatja a közönség. Este a színpadon olyan nevekkel találkozhatunk, akik ritkán osztoznak ugyanazon a műsoridőn:
- Peter Sramek hozza a romantikát, az Animal Cannibals pedig a klasszikus magyar rapet.
- Később a Moriones ad élő koncertet, majd az este karaoke partyval zárul.
- Eközben a sportkedvelők sem unatkoznak, a helyi sportpályán a Sajószöged KTK és a Szikszó FC felnőtt csapatai mérkőznek meg.
Szintén péntek este, Felsőzsolcán a Rendezvények Háza udvarán kertmozi várja a kikapcsolódni vágyókat. Este nyolc órától vetítik a „Hogyan tudnék élni nélküled” című filmet, a hangulatról pokróc, popcorn és a csillagos ég gondoskodik.
Töltött káposztát enne Zámbó Krisztiánnal és Sipos F. Tamással?
Augusztus 9-én, szombaton Kondón főzőversennyel indul a 4. Töltött Káposzta Fesztivál. Reggel nyolckor már rotyogni kezdenek a bográcsok, délelőtt a Tiszaújvárosi Mentőkutyás Egyesület tart bemutatót. A közönséget délután színpadi programok várják, fellép a Country Dance tánccsoport, a kondói Harica-vidéki óvodások, majd Titka Gitta és Doree. Este hat órától Sipos F. Tamás, nyolctól pedig Zámbó Krisztián ad koncertet.
Szintén augusztus 9-én, szombaton Mezőcsát a motorok és a retró járművek szerelmeseinek fővárosává változik a Csáti Kavalkád – Motoros és Veterán Találkozó idejére. A program reggel nyolckor kezdődik, tíz órakor indul a veterán felvonulás, majd fél tizenkettőkor Bátor Zoltán kaszkadőr tart izgalmas motoros bemutatót. A délután ügyességi versenyekkel és három órakor díjátadóval folytatódik. A gyerekeket Mosoly Járat, vagyis mini vonat is várja.
Aki kipihente a pénteki kertmozit, szombaton Felsőzsolcán 15 órától a Rendezvények Háza – sportpálya területe ad otthont a Családi Forgatag elnevezésű hagyományos eseménynek, melynek szórakoztató programjai minden korosztály számára szólnak.
Akik pénteken kezdték és szombaton folytatják
Tolcsván szombaton folytatódik a Borfesztivál. Délután gyerekműsorral, este fél hétkor a Dopping koncertjével indul a zenei program, majd este kilenctől Fenyő Miklós lép színpadra, aki mindig hatalmas tömeget vonz. A napot DJ Kevin Johnson zárja. Sajószögeden szombat, a falunap második napja reggel horgászversennyel indul. Délután helyi óvodások, iskolások, énekkarok, népdalkörök, valamint a Szőged Band is fellép. Háromnegyed négykor habparty kezdődik, majd musical műsor következik Mahó Andrea és Sasvári Sándor előadásában. Őket követi Marcellina, majd az Intermezzo Latin Club. A napot a Vegas Show Band zárja, különleges vendégként Erox Martinivel.
Nyár a Csereháton
A Csereháti nyár egyik kihagyhatatlan állomása lesz a Rakaca tavi vízi karnevál augusztus 9-én. Az Aktív Magyarország támogatásával a Szendrő Városi Sport Klub bővített hajóparkkal készül, így bárki kipróbálhatja a kenuzást, kajakozást vagy SUP-ozást.
Martonyiban pedig szintén szombaton, délután négy órától rendezik meg az idei Családi Napot a Tájház udvarán. Mazsorett csoport, bohócműsor, lufihajtogatás, koncert, valamint a Martonyi Legfinomabb Süteménye verseny eredményhirdetése is szerepel a programban. A gyerekeket ugrálóvár, csillámtetoválás és arcfestés várja, a rendezvény teljes ideje alatt pedig helyi gasztronómiai különlegességek is kaphatók.
Vannak, akik három napig bírják a bulit
Szerencsen augusztus 10-én, vasárnap este fél nyolctól a Zempléni Fesztivál keretében a Budafoki Dohnányi Zenekar ad nagyszabású koncertet a Rákóczi-vár szabadtéri színpadán.
Tolcsván pedig vasárnap lesz a Borfesztivál utolsó napja. Délután négy órától a Polip Band zenél, őket a Star Deluxe követi. A vasárnap esti szenzáció kétségkívül Korda György és Balázs Klári fellépése lesz este nyolc órától, akik évtizedes slágereikkel igazi fesztiválhangulatot teremtenek majd a Tokaj-Hegyalja szívében.
Csillagok vagy fenyők alatt is töltheti a vasárnapot
Miskolcon vasárnap este fél kilenckor távcsöves csillagászati bemutató kezdődik a Generali Aréna előtti téren a „Csillagok Alatt” program keretében. A szervezők több távcső segítségével mutatják be az augusztusi égbolt leglátványosabb égitestjeit. Fontos, hogy a bemutató csak derült idő esetén kerül megrendezésre. Ez az esemény több napon át kínál programokat, érdemes megnézni azokat is, ha vonzzák a csillagok. Szintén vasárnap, délután négy órától a miskolci Avasi Arborétum Fenyőkertjében mesedélutánt tartanak 5–8 éves gyermekek számára. A program során élőszavas mesemondás, játékos feladatok és természetjárás várja a családokat, a fenyők árnyékában. A legutóbbi, nagy sikerű mesedélutánról alábbi cikkünkben olvashat.
A fenyők árnyékában hűsöltek a családok az avasi arborétumban (fotókkal, videóval)
Termelői piac a festői Tokaj-Hegyalján
Útban a Zempléni Fesztiválra vagy éppen a Tolcsvai Bornapokra akár egy kis péksüteményért vagy frissítőért megállhatunk a Disznókő Birtokon. Tokajban augusztus 10-én, vasárnap rendezik meg az utolsó nyári Tokaj-Hegyalja Piacot. Az árusok friss gyümölcsökkel, kézműves termékekkel és szezonális különlegességekkel készülnek.
„Minden is” volt a Sárga Borház körül + fotók, videó
Még mindig nem volt elég?
Miskolcon szombaton reggel tíztől a Miskolci Egyetemen akciós könyvvásárt tartanak. Több mint 15 ezer könyv közül lehet válogatni, akár már 100 forinttól, a kínálatban szépséghibás és teljesen új kötetek is szerepelnek.