Borsodi életérzés: 40 milliós panel és menet közben kigyulladt autó

Azt mondják, Borsodból el lehet költözni, de Borsod sosem költözik ki belőlünk. Ez a vármegye nem csupán egy földrajzi egység annak, aki ide született, akkor sem, ha már nem itt él. Ha végigolvassa ezt a cikket, pontosan érteni fogja, miért húzza vissza a szíveket újra meg újra Borsod. Olvasóink írták!

Borsodinak lenni egy életérzés, bárhová szakad is az ember, a Bükk illata örök.

Forrás: Wikipedia