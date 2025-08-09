1 órája
Borsodi életérzés: 40 milliós panel és menet közben kigyulladt autó
Sorsod Borsod, tartja a mondás. Úgy tűnik, ez nem csak mendemonda, aki ezen a Bükktől ölelt vidéken született, akkor sem tud elszakadni Borsodtól, ha már régen elment innen. Mondjuk, ha valaki visszaköltözne, gyorsan kell lépnie, mert az ingatlanárak meredeken ívelnek felfelé. Cikkünkből megtudhatja, miért!
Megdobban a messzire költözött borsodiak szíve, ha ilyen fotókat látnak (A képen a kilátás a tarcali Áldó Krisztus szobortól)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Azt mondják, Borsodból el lehet költözni, de Borsod sosem költözik ki belőlünk. Ez a vármegye nem csupán egy földrajzi egység annak, aki ide született, akkor sem, ha már nem itt él. Ha végigolvassa ezt a cikket, pontosan érteni fogja, miért húzza vissza a szíveket újra meg újra Borsod. Olvasóink írták!
Borsodinak lenni egy életérzés: „A sírhelyem a Deszkában lezsírozva!”
Borsod is beszáll az ingatlanár-robbanásba?
Elképesztő módon felélénkítheti az ingatlanpiacot a kormány szeptember 1-jén induló Otthon Start programja a szakértő szerint. Eddig Borsodban stagnáltak az árak az ország más részeihez képest, most kilőhetnek.
1+2 fél szobás miskolci panel lakás közel 40 millióért és tolonganak érte a vevők - új részletek a kedvezményes lakáshitelről!
Tüzes eset a Vologdánál
Nem irigyeljük azt a sofőrt, akinek kigyulladt az autója menet közben Miskolcon, a Győri kapuban. Az esetről fotókat és videót az alábbi cikkben találhat.
Gyászol Miskolc
86 éves korában elhunyt Fazekas József, a SAJÓ-HÚS Vágó és Feldolgozó Kft. tulajdonosa, aki évtizedeken át működtetett vágóhidat és húsüzemet, valamint több húsárú üzlete is volt Miskolcon.