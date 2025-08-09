augusztus 9., szombat

Emőd névnap

27°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életérzés

1 órája

Borsodi életérzés: 40 milliós panel és menet közben kigyulladt autó

Címkék#Miskolc#Fazekas József#Bükk#ingatlanár

Sorsod Borsod, tartja a mondás. Úgy tűnik, ez nem csak mendemonda, aki ezen a Bükktől ölelt vidéken született, akkor sem tud elszakadni Borsodtól, ha már régen elment innen. Mondjuk, ha valaki visszaköltözne, gyorsan kell lépnie, mert az ingatlanárak meredeken ívelnek felfelé. Cikkünkből megtudhatja, miért!

Boon.hu
Borsodi életérzés: 40 milliós panel és menet közben kigyulladt autó

Megdobban a messzire költözött borsodiak szíve, ha ilyen fotókat látnak (A képen a kilátás a tarcali Áldó Krisztus szobortól)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Azt mondják, Borsodból el lehet költözni, de Borsod sosem költözik ki belőlünk. Ez a vármegye nem csupán egy földrajzi egység annak, aki ide született, akkor sem, ha már nem itt él. Ha végigolvassa ezt a cikket, pontosan érteni fogja, miért húzza vissza a szíveket újra meg újra Borsod. Olvasóink írták!

Sorsod Borsod, mondják, olvasóink szerint ez valóban így van.
Borsodinak lenni egy életérzés, bárhová szakad is az ember, a Bükk illata örök.
Forrás: Wikipedia

Borsod is beszáll az ingatlanár-robbanásba?

Elképesztő módon felélénkítheti az ingatlanpiacot a kormány szeptember 1-jén induló Otthon Start programja a szakértő szerint. Eddig Borsodban stagnáltak az árak az ország más részeihez képest, most kilőhetnek.

Tüzes eset a Vologdánál

Nem irigyeljük azt a sofőrt, akinek kigyulladt az autója menet közben Miskolcon, a Győri kapuban. Az esetről fotókat és videót az alábbi cikkben találhat.

Gyászol Miskolc

86 éves korában elhunyt Fazekas József, a SAJÓ-HÚS Vágó és Feldolgozó Kft. tulajdonosa, aki évtizedeken át működtetett vágóhidat és húsüzemet, valamint több húsárú üzlete is volt Miskolcon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu