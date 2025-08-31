1 órája
Zászlót avatott az Avasi Borospincék Mélyvölgyi Társasága - képek
Borral és zászlóavatással búcsúztatták el a nyarat. Az Avasi Borospincék Mélyvölgyi Társasága remek hangulatban ünnepelte zászlóavatásukat
Az Avasi Borospincék Mélyvölgyi Társaságának zászlóavatása
Fotó: Vajda János
Augusztus 30-án nyárzáró eseményként, a szüreti szezon kezdete előtt tartották az első alkalommal megrendezett Mélyvölgyi Nyitott Pince Napot. A nyílt rendezvényre változatos programokkal és gasztronómiai élményekkel várták a vendégeket a borospincéknél.
Együtt a borospincék
Még a covid idején is együtt voltunk, folyamatosan borozgattunk, itt ültünk és megalapítottuk az „aperitív törzset” és betartottuk a két deciliter távolságot
– mondta Körmöczy Zsuzsana, az Avasi Borospincék Mélyvölgyi Társaságának alapítója és vezetője, és megköszönte az egyesületeknek azt, hogy együtt össze tudták hozni ezt a napot.
Mélyvölgyi pincék zászlóavató ünnepsége 08.30.Fotók: Vajda János
Gonda Péter, a Gonda Borászat tulajdonosa és borásza elmondta:
Az elmúlt években többször próbálkoztunk különböző eseményeket szervezni ide az Avasra, főleg a mélyvölgyi részre. Közben pedig létrejött ez az egyesület és minden hónapban szervezünk különböző látogatásokat a pincékhez. Most jött az ötlet, hogy az idei évben minden pince részére készítünk egy cápazászlót és ennek keretében tartunk egy mélyvölgyi pince napot az összetartozás jegyében.
Programok
Ezen a különleges napon olyan változatos programok közül lehetett válogatni mint:
13:00 – Mélyvölgyi pincék zászlóavató ünnepsége – Vécsi pince előtt
14:30 – Az Avas Grand Burger kóstoló és vásár
(Zsolcai sor 172.) Szentimrei Családi Pince, Hot Wheels burger
Bükki borok felhasználásával készült (Gallay Genus, Gonda Zen-City)
15:00 – UTÁNAM, SRÁCOK, Mélyvölgyi Pince- és Determinál installációtúra:
Gyülekező: Béka tér
Tóth pince, 100 m-es pince, Vécsi pince, Gonda pince, BRS – pincénként 1 pohár bor
16:00 – Dalárda – Béka tér
18:00 – Nyárzáró tűzgyújtás: Magyar Gyula (bogácsi tárogató és harmonika) – Gonda Borászat
18:30 – Avasi Alap zárása és összegzése
19:00 – 00:00 – Béka tér: DJ (egyeztetés alatt – Gyöngyösi Zoltán)
19:00 – 00:00 – DJ Suta – Gonda Borászat
Gasztronómiai élmény
A különleges programokon túl, az ínyenc falatok is helyet kaptak az eseményen.
A borok mellé a Béka téren a Hot Wheels burgerek, a Gonda Borászatnál Kiss Gergő parádés pizzái várták a vendégeket. A kávékedvelőket a Miskolc Gasztrohős specialty kávéi frissítették fel a délután folyamán.
