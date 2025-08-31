Zászlót avatott az Avasi Borospincék Mélyvölgyi Társasága - képek

Gonda Péter, a Gonda Borászat tulajdonosa és borásza elmondta:

Az elmúlt években többször próbálkoztunk különböző eseményeket szervezni ide az Avasra, főleg a mélyvölgyi részre. Közben pedig létrejött ez az egyesület és minden hónapban szervezünk különböző látogatásokat a pincékhez. Most jött az ötlet, hogy az idei évben minden pince részére készítünk egy cápazászlót és ennek keretében tartunk egy mélyvölgyi pince napot az összetartozás jegyében.

Programok

Ezen a különleges napon olyan változatos programok közül lehetett válogatni mint:

13:00 – Mélyvölgyi pincék zászlóavató ünnepsége – Vécsi pince előtt

14:30 – Az Avas Grand Burger kóstoló és vásár

(Zsolcai sor 172.) Szentimrei Családi Pince, Hot Wheels burger

Bükki borok felhasználásával készült (Gallay Genus, Gonda Zen-City)

15:00 – UTÁNAM, SRÁCOK, Mélyvölgyi Pince- és Determinál installációtúra:

Gyülekező: Béka tér

Tóth pince, 100 m-es pince, Vécsi pince, Gonda pince, BRS – pincénként 1 pohár bor

16:00 – Dalárda – Béka tér

18:00 – Nyárzáró tűzgyújtás: Magyar Gyula (bogácsi tárogató és harmonika) – Gonda Borászat

18:30 – Avasi Alap zárása és összegzése

19:00 – 00:00 – Béka tér: DJ (egyeztetés alatt – Gyöngyösi Zoltán)

19:00 – 00:00 – DJ Suta – Gonda Borászat

Gasztronómiai élmény

A különleges programokon túl, az ínyenc falatok is helyet kaptak az eseményen.

A borok mellé a Béka téren a Hot Wheels burgerek, a Gonda Borászatnál Kiss Gergő parádés pizzái várták a vendégeket. A kávékedvelőket a Miskolc Gasztrohős specialty kávéi frissítették fel a délután folyamán.