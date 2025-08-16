Borinak borzasztóan kezdődött az élete. Ki adna neki esélyt egy jobb folytatáshoz?

Előzetes bejelentkezés után lehet személyesen is meglátogatni a kiszemelt állatot a Miskolci Állatsegítő Alapítványnál (MÁSA). A kutyákat chipelve, oltva, féregtelenítve és bolhátlanítva, illetve ivartalanítással adják örökbe, amelynek költsége 29 ezer forint. A gazdit kereső kutyusokról és cicákról tájékoztatás mindennap 8 óra és 16:30 között kérhető a következő számon: 30/232-1890.

Ez alkalommal három kutyus is gazdit keres

Bella/Bori: 7 év körüli, közepes méretű, ivartalanított kutyalány. Borzasztó körülmények között tartották, rövidke láncon. Szerencsére a rossz gazda nem törte meg a kutyus lelkét, mert nagyon kedves, barátságos mindenkivel.

Bella/ Bori gazdit keres. Hátha végre megtalálja! Fotók: MÁSA





Herkules: kistestű, körülbelül 2 éves, ivartalanított kutyafiú. Hetek óta kóborolt egy kistelepülésen, majd bekerült a menhelyre. Herkules nagyon félénken viselkedik, csakis türelmes gazdiknak

való, benti tartással (családi házba is).

A cuki, de félénk Herkules



Margó: körülbelül 4,5 éves, gyönyörű, ivartalanított, nagytestű nőstény kutyus. 2 éve került a menhelyre, az utcákon kóborolt. Nagyon kedves kutyus, barátságos, más kutyákkal is jól kijön. Neki a kinti-benti tartás lenne az ideális.