Gazdit keresnek

2 órája

Borinak borzasztóan kezdődött az élete. Ki adna neki esélyt egy jobb folytatáshoz?

Címkék#gazdit keresünk#MÁSA#kutya#örökbefogadás

Három kutyust mutatunk be. Gazdit keresnek, a MÁSA védencei.

Előzetes bejelentkezés után lehet személyesen is meglátogatni a kiszemelt állatot a Miskolci Állatsegítő Alapítványnál (MÁSA). A kutyákat chipelve, oltva, féregtelenítve és bolhátlanítva, illetve ivartalanítással adják örökbe, amelynek költsége 29 ezer forint. A gazdit kereső kutyusokról és cicákról tájékoztatás mindennap 8 óra és 16:30 között kérhető a következő számon: 30/232-1890.  

Ez alkalommal három kutyus is gazdit keres

Bella/Bori: 7 év körüli, közepes méretű, ivartalanított kutyalány. Borzasztó körülmények között tartották, rövidke láncon. Szerencsére a rossz gazda nem törte meg a kutyus lelkét, mert nagyon kedves, barátságos mindenkivel.

gazdit keres
Bella/ Bori gazdit keres. Hátha végre megtalálja! Fotók: MÁSA



Herkules: kistestű, körülbelül 2 éves, ivartalanított kutyafiú. Hetek óta kóborolt egy kistelepülésen, majd bekerült a menhelyre. Herkules nagyon félénken viselkedik, csakis türelmes gazdiknak
való, benti tartással (családi házba is).

A cuki, de félénk Herkules


Margó: körülbelül 4,5 éves, gyönyörű, ivartalanított, nagytestű nőstény kutyus. 2 éve került a menhelyre, az utcákon kóborolt. Nagyon kedves kutyus, barátságos, más kutyákkal is jól kijön. Neki a kinti-benti tartás lenne az ideális.

Margó igazi nő. Gyönyörű kutya

 

