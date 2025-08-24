augusztus 24., vasárnap

1 órája

Így neveld a bonsaiodat – értékes növények saját nevelésben (fotók + videó)

Címkék#boon video#Bonsai Club#Diósgyőri Kézműves Ház#Miskolc#technika

Nem csak szépek, nagy gondoskodást igényelnek. A Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóház bonsai kiállításán jártunk.

Bahor-Juhász Ágnes
Így neveld a bonsaiodat – értékes növények saját nevelésben (fotók + videó)

Csodákat láttunk a miskolci Bonsai kiállításon

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Porteleki Tamás, a Miskolci Bonsai Club tagjaként magyarázta el, hogy egy fa tervezésénél minimum három évvel számoljon az, aki egy tökéletes törpefa-forma kialakítására törekszik. Ez egy türelemjáték, amit a bonsai kiállításon megtekinthető növények is demonstrálnak, hiszen az információs kártyák szerint egy jól kifejlett és mutatós formát kirajzoló példány bizony 20, 30 vagy akár negyven éves. A Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóház adott otthont az eseménynek.

Porteleki Tamás mutatja meg a bonsai kiállításon a visszavágási technikáját
Porteleki Tamás hasznos gyakorlati tanácsokkal segítette a résztvevőket a bonsai kiállításon Miskolcon.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A hétvégén kiállítást és szakmai előadásokat szerveztek azok számára, akik érdeklődnek a törpefa nevelésének fortélyai iránt. Kovalecz Lajos, aki úgy néz ki, átveszi a klub szervezésével járó ügyintézést, elmondta, hogy a tökéletes bonsai nevelése időigényes feladat, ami szeretetet és türelmet is jócskán igényel.

A miskolci bonsai kiállítás nem csak a nézelődésről szólt 

A helyszínen gyakorlati bemutatót is tartottak, egy bokorszerű növény egyes részeinek visszametszését láthatta a nagyérdemű, és persze azt is, hogyan változik pillanatok alatt bonsai formájúvá az. Porteleki Tamás magyarázta el a jó technikát, és a lelkes közönség kérdéseire is készséggel válaszolt. Kiderült például, hogy a szilfa az egyik legjobb alany, mert szárazságtűrő, így kezdőknek is ajánlott.

Bonsai kiállítás

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Egy háromszög alakzatot kell először is belelátni a fába, ez sokat segít a végső forma kialakításában. A csúcsa természetesen a fa teteje, és a törzs felé vastagodik a mértani alakzat. A visszavágás technikájáról is fontos részleteket tudhattak meg a jelenlévők. Az is fontos szempont, hogy egy szép bonsai „megmutatja” a törzsét, így az úgynevezett „pamacsok”, levél-szigetek szellősen helyezkednek el rajta.

Tény, hogy megfelelő tudás nélkül nehéz egy szép bonsai megalkotása, de ha sikerül, az otthonunk éke lehet sok-sok éven át.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

