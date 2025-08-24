Így neveld a bonsaiodat – értékes növények saját nevelésben (fotók + videó)

Porteleki Tamás, a Miskolci Bonsai Club tagjaként magyarázta el, hogy egy fa tervezésénél minimum három évvel számoljon az, aki egy tökéletes törpefa-forma kialakítására törekszik. Ez egy türelemjáték, amit a bonsai kiállításon megtekinthető növények is demonstrálnak, hiszen az információs kártyák szerint egy jól kifejlett és mutatós formát kirajzoló példány bizony 20, 30 vagy akár negyven éves. A Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóház adott otthont az eseménynek.

Porteleki Tamás hasznos gyakorlati tanácsokkal segítette a résztvevőket a bonsai kiállításon Miskolcon.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A hétvégén kiállítást és szakmai előadásokat szerveztek azok számára, akik érdeklődnek a törpefa nevelésének fortélyai iránt. Kovalecz Lajos, aki úgy néz ki, átveszi a klub szervezésével járó ügyintézést, elmondta, hogy a tökéletes bonsai nevelése időigényes feladat, ami szeretetet és türelmet is jócskán igényel.

A miskolci bonsai kiállítás nem csak a nézelődésről szólt

A helyszínen gyakorlati bemutatót is tartottak, egy bokorszerű növény egyes részeinek visszametszését láthatta a nagyérdemű, és persze azt is, hogyan változik pillanatok alatt bonsai formájúvá az. Porteleki Tamás magyarázta el a jó technikát, és a lelkes közönség kérdéseire is készséggel válaszolt. Kiderült például, hogy a szilfa az egyik legjobb alany, mert szárazságtűrő, így kezdőknek is ajánlott.