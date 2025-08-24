2 órája
Így neveld a bonsaiodat – értékes növények saját nevelésben (fotók + videó)
Nem csak szépek, nagy gondoskodást igényelnek. A Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóház bonsai kiállításán jártunk.
Csodákat láttunk a miskolci Bonsai kiállításon
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Porteleki Tamás, a Miskolci Bonsai Club tagjaként magyarázta el, hogy egy fa tervezésénél minimum három évvel számoljon az, aki egy tökéletes törpefa-forma kialakítására törekszik. Ez egy türelemjáték, amit a bonsai kiállításon megtekinthető növények is demonstrálnak, hiszen az információs kártyák szerint egy jól kifejlett és mutatós formát kirajzoló példány bizony 20, 30 vagy akár negyven éves. A Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóház adott otthont az eseménynek.
A hétvégén kiállítást és szakmai előadásokat szerveztek azok számára, akik érdeklődnek a törpefa nevelésének fortélyai iránt. Kovalecz Lajos, aki úgy néz ki, átveszi a klub szervezésével járó ügyintézést, elmondta, hogy a tökéletes bonsai nevelése időigényes feladat, ami szeretetet és türelmet is jócskán igényel.
A miskolci bonsai kiállítás nem csak a nézelődésről szólt
A helyszínen gyakorlati bemutatót is tartottak, egy bokorszerű növény egyes részeinek visszametszését láthatta a nagyérdemű, és persze azt is, hogyan változik pillanatok alatt bonsai formájúvá az. Porteleki Tamás magyarázta el a jó technikát, és a lelkes közönség kérdéseire is készséggel válaszolt. Kiderült például, hogy a szilfa az egyik legjobb alany, mert szárazságtűrő, így kezdőknek is ajánlott.
Bonsai kiállításFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Imádja a törpefákat? Több százat csodálhat meg belőlük a hétvégén
Egy háromszög alakzatot kell először is belelátni a fába, ez sokat segít a végső forma kialakításában. A csúcsa természetesen a fa teteje, és a törzs felé vastagodik a mértani alakzat. A visszavágás technikájáról is fontos részleteket tudhattak meg a jelenlévők. Az is fontos szempont, hogy egy szép bonsai „megmutatja” a törzsét, így az úgynevezett „pamacsok”, levél-szigetek szellősen helyezkednek el rajta.
Tény, hogy megfelelő tudás nélkül nehéz egy szép bonsai megalkotása, de ha sikerül, az otthonunk éke lehet sok-sok éven át.
