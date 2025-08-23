Imádja a törpefákat? Több százat csodálhat meg belőlük a hétvégén

A Miskolci Bonsai Club legszebb törpefái láthatók augusztus 22-24-ig a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban (Miskolc, Nagy Lajos király utca 20.) …az idő és türelem szobrai… című kiállítás egyben jubileumi ünnepség is, hiszen a Miskolci Bonsai Club az idén 25 éves. A megnyitó pénteken volt, a vendégeket Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke köszöntötte.

Bonsainokat, azaz csodás faóriásokat láthatnak kicsiben az érdeklődők a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban Fotó: boon

Kérdései vannak a bonsai neveléséről?

A kiállítás 23-án és 24-én 10-17 óráig látogatható. Az alkotóház udvarán kézműves vásár és kézműves programok várják az érdeklődőket. Szombaton kaktuszkiállítás és -vásár is színesíti a rendezvényt, valamint a Zöld Kapcsolat Egyesület interaktív, környezetvédelmi foglalkozása várja a gyerekeket. Az érdeklődők előadásokat hallhatnak a bonsai történetéről, neveléséről és alakításáról szombaton és vasárnap délután 1 órától Kavalecz Lajostól és Porteleki Tamástól. Tőlük tanácsokat is kérhetnek a vendégek a bonsaiok nevelésével kapcsolatban.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A kezdetek A Miskolci Bonsai Club vezetője, Rácz János (aki betegsége miatt nem tud részt venni a mostani kiállításon) a ’80-as évek elején ismerkedett meg a bonsaialakítás fortélyaival. Több éven át magányosan gondozta és nevelgette fáit, közben megismerte alakításuk minden titkát. A ’90-es évek végén baráti biztatásra szervező munkába kezdett a Miskolci Bonsai Club megszületése érdekében. Eddig számtalan kiállításra vitték el csodás törpefáikat. Miskolcon tizenöt, Tiszaújvárosban két, Egerben, Recsken és Szikszón egy-egy alkalommal rendeztek kiállítást.

Kíváncsi rá, hogy milyen programok vannak még a hétvégén? A boon.hu oldalunkon olvashatja összeállításukat.