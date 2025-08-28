Könyvelők népesítették be a BOKIK székházat

Könyvelőkkel a duális képzésért címmel rendezett tájékoztató előadást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) augusztus 28-án. A kamara miskolci székházában nagy érdeklődés mellett megtartott rendezvényen szó volt a duális képzőhelyek szakképzési munkaszerződésekkel kapcsolatos pénzügyi, munkaügyi és dokumentációs feladatairól. A tájékoztató előadója Dedákné Németh Margit adó-, munkaügyi- és járulékszakértő volt.

Dedákné Németh Margit tartott előadást a BOKIK székházban

Forrás: BOKIK

A BOKIK a duális képzés megkerülhetetlen szereplője

A BOKIK a duális szakképzés megkerülhetetlen szereplője. Jelenleg közel 800 duális képzőhellyel állnak kapcsolatban a BOKIK munkatársai. Ez folyamatos tanácsadást, képzőhely ellenőrzést jelent.