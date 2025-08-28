augusztus 28., csütörtök

Duális képzés

2 órája

Könyvelők népesítették be a BOKIK székházat

Címkék#BOKIK#Dedákné Németh Margit#dokumentációs#járulékszakértő

Összegyűltek a könyvelők Miskolcon. Nagy érdeklődés mellett tartottak a BOKIK székházában a tájékoztató előadást, ahol a duális képzőhelyek pénzügyi, munkaügyi és dokumentációs feladatai kerültek középpontba.

Boon.hu
Könyvelők népesítették be a BOKIK székházat

Megtelt a Bokik Miskolcon, hasznos képzésen vehettek részt a könyvelők

Forrás: BOKIK

Könyvelőkkel a duális képzésért címmel rendezett tájékoztató előadást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) augusztus 28-án. A kamara miskolci székházában nagy érdeklődés mellett megtartott rendezvényen szó volt a duális képzőhelyek szakképzési munkaszerződésekkel kapcsolatos pénzügyi, munkaügyi és dokumentációs feladatairól. A tájékoztató előadója Dedákné Németh Margit adó-, munkaügyi- és járulékszakértő volt.

Értékes előadást tartottak a BOKIK-ban.
Dedákné Németh Margit tartott előadást a BOKIK székházban
Forrás: BOKIK

A BOKIK a duális képzés megkerülhetetlen szereplője

A BOKIK a duális szakképzés megkerülhetetlen szereplője. Jelenleg közel 800 duális képzőhellyel állnak kapcsolatban a BOKIK munkatársai. Ez folyamatos tanácsadást, képzőhely ellenőrzést jelent.

A régió további híreiért olvassa a boon.hu-t!

 

