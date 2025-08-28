2 órája
Könyvelők népesítették be a BOKIK székházat
Összegyűltek a könyvelők Miskolcon. Nagy érdeklődés mellett tartottak a BOKIK székházában a tájékoztató előadást, ahol a duális képzőhelyek pénzügyi, munkaügyi és dokumentációs feladatai kerültek középpontba.
Megtelt a Bokik Miskolcon, hasznos képzésen vehettek részt a könyvelők
Forrás: BOKIK
Könyvelőkkel a duális képzésért címmel rendezett tájékoztató előadást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) augusztus 28-án. A kamara miskolci székházában nagy érdeklődés mellett megtartott rendezvényen szó volt a duális képzőhelyek szakképzési munkaszerződésekkel kapcsolatos pénzügyi, munkaügyi és dokumentációs feladatairól. A tájékoztató előadója Dedákné Németh Margit adó-, munkaügyi- és járulékszakértő volt.
A BOKIK a duális képzés megkerülhetetlen szereplője
A BOKIK a duális szakképzés megkerülhetetlen szereplője. Jelenleg közel 800 duális képzőhellyel állnak kapcsolatban a BOKIK munkatársai. Ez folyamatos tanácsadást, képzőhely ellenőrzést jelent.
A régió további híreiért olvassa a boon.hu-t!
Feljutottunk Miskolc új kilátójába, így még soha nem láttad a várost – fotókon a panoráma