Jubileumot ünnepelt a közkedvelt fürdőhely, a borsodiak egyik kedvence - képek, videó

Bogács nagyon kedvelt turisztikai célpont, a nyári időszak különösen.

Bogács strandja sok programmal készült augusztus első szombatjára

Fotó: Galambos Eszter

Váradi Attiláné férjével Kazincbarcikáról érkezett a strandfürdőbe.

„Évek óta Bogácsra járunk, legtöbbször olyankor amikor valamilyen program vagy fesztivál van. Még tavasszal lefoglaltam a szállásunkat, amikor még nem tudtam, hogy most is egy ilyen klassz programra érkezünk, de kifejezetten örülök neki, hogy ilyen jól sikerült a foglalásom. Minden esetben a strand területén foglalunk szállást, ennek köszönhetően a belépőért már nem kell fizetnünk, illetve akár fürdőköpenyben és fürdőruhában is lesétálhatunk az apartmanunkból kényelmesen. Ráadásul kettőnknek, két éjszakára nagyon kedvezményes az ár, töredéke annak, mintha szállodában szállnánk meg" - mondta kérdésünkre Marika.

Bogács strandfürdője kellemes kikapcsolódást nyújt

A kőolajkutatással feltárt 76°C –os termálvíz méltán emelte hírnévre Bogácsot. Ezen természeti adottság kihasználásával létesült a termálfürdő, mely medencéivel télen-nyáron közkedvelt hely meghitt, nyugodt környezetben. A fürdő területén hat gyógyvizes medence kettő gyermekpancsoló egy feszített víztükrű úszómedence és a Jurta medence áll a vendégek rendelkezésére, továbbá egy EU szabványos játszótér. A jubileum alkalmából pedig szombattól már a Pancsoló Paradicsom elnevezésű vízi birodalmat is birtokba vehették a gyerekek.

A Pancsoló Paradicsom nagy kedvenc lesz

Henrietta családjával Ivádról választotta úticélként Bogácsot: férje, szülei és ikerlányai kísérték el.

Bogács volt a célpont Henriettáék számára, a lányok alig várják, hogy a vízbe csobbanjanak

Fotó: Galambos Eszter

„A kilenc éves lányaim Csenge és Kinga nagyon várják már, hogy a Pancsoló Paradicsomot átadják, ami egy élményvár csúszdákkal, vízesésekkel. Elsősorban most ezért jöttünk, de egyébként is nagyon szeretünk idejárni” – mondta el kérdésünkre az anyuka.