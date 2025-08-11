augusztus 11., hétfő

Polgármester vadászik a tolvajra + fotó

Címkék#lakosság#tolvaj#biztonság#bodrogkeresztúri#Rozgonyi István

A bodrogkeresztúriakhoz fordult Rozgonyi István polgármester.

Boon.hu

Bodrogkeresztúron felbolydult az élet: a település polgármestere, Rozgonyi István maga indult hajtóvadászatra egy gátlástalan tolvaj után. A férfi – aki egy, a polgármester által közzétett fotón is látható – több házba is szemtelenül besétált, majd apróbb tárgyakkal távozott.

Bodrogkeresztúr polgármestere, Rozgonyi István a lakosság segítségét kéri egy helyi lopássorozat ügyében.
Bodrogkeresztúr csendes település, most mégis felbolydult az élet. Fotó: google maps

Bodrogkeresztúr közbiztonsága és a bodrogkeresztúriak biztonsága az első

A zsákmány értéke ugyan nem nagy, de a polgármester szerint „már a csírájában el kell fojtani” az ilyen bűncselekményeket, mielőtt nagyobb baj történik.

Rozgonyi István már bejelentést tett a rendőrségen, de hangsúlyozza: a lakosság gyors jelzése sokat segíthet a tolvaj kézre kerítésében.

Kérem, hogy aki a képen látható személyt bárhol, bármelyik településen látja, az haladéktalanul értesítsen engem.

 – írta a polgármester közösségi oldalán, ahol egy fotót is megosztott a feltételezett elkövetőről.

Még több hír a boon.hu oldalán:

 

