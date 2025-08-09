Ezek a brutális vihar következményei, döbbenetes, amit megtudtunk!

Biztosítókat kérdeztünk a kifizetések jelenlegi állásáról érdeklődve és válaszokat is kaptunk. A Groupama Biztosítóhoz a július 7-i vihar óta országosan több, mint 16 ezer kárbejelentés érkezett, összességében több milliárd forintos kártérítés kifizetésére számítanak. A legtöbb kárbejelentés Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Pest vármegyékből érkezett. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 3000 bejelentést jelentettek a Groupama ügyfelei, melynek értéke közel 500 millió forint. A leginkább érintett települések Vásárosnamény, Nagykálló, Újfehértó voltak.

Azt is megtudtuk, hogy a biztosítótársaság szakemberei folyamatosan végzik a károk felmérését. A biztosító a munkatársait átcsoportosította a vihar által leginkább érintett területekre, hogy hatékonyan tudja kezelni az ügyfelek átlagosnál nagyobb számú kárbejelentéseit. A károk legnagyobb része már kifizetésre került. A kárrendezés folyamatát gyorsítja a videós kárszemle lehetősége és a közelmúltban bevezetett, piacon egyedülálló úgynevezett dedikált kármenedzseri szolgáltatás is, mellyel a Groupama Biztosító ügyfelei közvetlen támogatást kapnak a kárrendezés teljes folyamata során.

A károsultak kétharmadát kifizették

A legfrissebb adatok szerint az UNIQA ügyfelei országosan körülbelül 1 milliárd forint körüli kárt jelentettek be. Ezeknek a káreseteknek a felmérése, rendezése, kifizetése pedig már folyamatban van, amelyek kétharmada már kifizetésre is került.