1 órája
Ezek a brutális vihar következményei, döbbenetes, amit megtudtunk!
Hatalmas erejű vihar csapott le Borsodra július 7-én, óriási pusztítást hagyva maga után. Ahogy arról már korábban írtunk, milliárdos nagyságrendű kárigény jelentkezett. Biztosítókat kérdeztünk arról, hogyan állnak a kifizetések és melyek a legjellemzőbb káresetek.
A vihar nagyon komoly károkat okozott
Fotó: MW
Biztosítókat kérdeztünk a kifizetések jelenlegi állásáról érdeklődve és válaszokat is kaptunk. A Groupama Biztosítóhoz a július 7-i vihar óta országosan több, mint 16 ezer kárbejelentés érkezett, összességében több milliárd forintos kártérítés kifizetésére számítanak. A legtöbb kárbejelentés Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Pest vármegyékből érkezett. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 3000 bejelentést jelentettek a Groupama ügyfelei, melynek értéke közel 500 millió forint. A leginkább érintett települések Vásárosnamény, Nagykálló, Újfehértó voltak.
A biztosítók több milliárd forint kártérítés kifizetésére számítanak
Azt is megtudtuk, hogy a biztosítótársaság szakemberei folyamatosan végzik a károk felmérését. A biztosító a munkatársait átcsoportosította a vihar által leginkább érintett területekre, hogy hatékonyan tudja kezelni az ügyfelek átlagosnál nagyobb számú kárbejelentéseit. A károk legnagyobb része már kifizetésre került. A kárrendezés folyamatát gyorsítja a videós kárszemle lehetősége és a közelmúltban bevezetett, piacon egyedülálló úgynevezett dedikált kármenedzseri szolgáltatás is, mellyel a Groupama Biztosító ügyfelei közvetlen támogatást kapnak a kárrendezés teljes folyamata során.
A károsultak kétharmadát kifizették
A legfrissebb adatok szerint az UNIQA ügyfelei országosan körülbelül 1 milliárd forint körüli kárt jelentettek be. Ezeknek a káreseteknek a felmérése, rendezése, kifizetése pedig már folyamatban van, amelyek kétharmada már kifizetésre is került.
Brutális a kárigény, idő lesz, mire a júliusi vihar károsultjai pénzükhöz jutnak
Az alábbi káresetek voltak:
- 66 százalékban a viharos szél okozta a kárt: ezek kidőlt fák, vagy szél által megbontott tetők, vagy a szél által elrepített tárgyak, napernyők, kerti bútorok, cserepek által okozott károk
- 15 százalékban a jég okozott károkat az épületek tetőfedésében, hőszigetelésében, redőnyeiben
- 9 százalékban a nagy mennyiségű eső okozott beázás károkat, vagy elöntéses károkat
- 7 százalékban a villámlás okozta indukciós túlfeszültség okozott károkat elektromos berendezésekben: ennek okán az áramszünetek, illetve hűtőgép meghibásodások is okoztak következményi károkat a fagyasztott áruk, élelmiszerek esetében, egyszerűen szólva megromlott az élelmiszer hűtés hiányában. A villámcsapás okozott ezen kívül épületkárokat és tüzet, károsodhattak a kerti növények is a szélsőséges időjárás miatt.
Még nincsenek adataik
A Netrisk Magyarországnak még nincsenek friss adatai, ezért a Mabisz közleménye alapján tudtak megközelítő számokat adni:
„Ez alapján 45 734 lakássérülés, ebből a lakossági kár: 7,526 milliárd forint (átlagosan ~165 ezer/ház). Intézményi és vállalati károk: 1,941 milliárd forint, összesen tehát kb. 9,467 milliárd forint bejelentett kár. Ezzel három nap alatt összejött a 2023-as viharos nyár összes káreseményének (kb 100 e) fele. Tehát kiemelkedő eseményről beszélhetünk. Illetve a viharhoz kapcsolódó leggyakoribb káresemények jellemzően a beázás, villámlás és jégeső okozta károk” – írták a boon.hu-nak eljuttatott közleményükben.