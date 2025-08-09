augusztus 9., szombat

Emőd névnap

31°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Károk

1 órája

Ezek a brutális vihar következményei, döbbenetes, amit megtudtunk!

Címkék#vihar#káresemény#viharkár

Hatalmas erejű vihar csapott le Borsodra július 7-én, óriási pusztítást hagyva maga után. Ahogy arról már korábban írtunk, milliárdos nagyságrendű kárigény jelentkezett. Biztosítókat kérdeztünk arról, hogyan állnak a kifizetések és melyek a legjellemzőbb káresetek.

Galambos Eszter
Ezek a brutális vihar következményei, döbbenetes, amit megtudtunk!

A vihar nagyon komoly károkat okozott

Fotó: MW

Biztosítókat kérdeztünk a kifizetések jelenlegi állásáról érdeklődve és válaszokat is kaptunk. A Groupama Biztosítóhoz a július 7-i vihar óta országosan több, mint 16 ezer kárbejelentés érkezett, összességében több milliárd forintos kártérítés kifizetésére számítanak. A legtöbb kárbejelentés Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Pest vármegyékből érkezett. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből 3000 bejelentést jelentettek a Groupama ügyfelei, melynek értéke közel 500 millió forint. A leginkább érintett települések Vásárosnamény, Nagykálló, Újfehértó voltak.

biztosítók
A biztosítók kifizetik a vihar károsultjait

A biztosítók több milliárd forint kártérítés kifizetésére számítanak

Azt is megtudtuk, hogy a biztosítótársaság szakemberei folyamatosan végzik a károk felmérését. A biztosító a munkatársait átcsoportosította a vihar által leginkább érintett területekre, hogy hatékonyan tudja kezelni az ügyfelek átlagosnál nagyobb számú kárbejelentéseit. A károk legnagyobb része már kifizetésre került. A kárrendezés folyamatát gyorsítja a videós kárszemle lehetősége és a közelmúltban bevezetett, piacon egyedülálló úgynevezett dedikált kármenedzseri szolgáltatás is, mellyel a Groupama Biztosító ügyfelei közvetlen támogatást kapnak a kárrendezés teljes folyamata során.

A károsultak kétharmadát kifizették

A legfrissebb adatok szerint az UNIQA ügyfelei országosan körülbelül 1 milliárd forint körüli kárt jelentettek be. Ezeknek a káreseteknek a felmérése, rendezése, kifizetése pedig már folyamatban van, amelyek kétharmada már kifizetésre is került.

Az alábbi káresetek voltak:

  • 66 százalékban a viharos szél okozta a kárt: ezek kidőlt fák, vagy szél által megbontott tetők, vagy a szél által elrepített tárgyak, napernyők, kerti bútorok, cserepek által okozott károk
  • 15 százalékban a jég okozott károkat az épületek tetőfedésében, hőszigetelésében, redőnyeiben
  • 9 százalékban a nagy mennyiségű eső okozott beázás károkat, vagy elöntéses károkat
  • 7 százalékban a villámlás okozta indukciós túlfeszültség okozott károkat elektromos berendezésekben: ennek okán az áramszünetek, illetve hűtőgép meghibásodások is okoztak következményi károkat a fagyasztott áruk, élelmiszerek esetében, egyszerűen szólva megromlott az élelmiszer hűtés hiányában. A villámcsapás okozott ezen kívül épületkárokat és tüzet, károsodhattak a kerti növények is a szélsőséges időjárás miatt.

Még nincsenek adataik

A Netrisk Magyarországnak még nincsenek friss adatai, ezért a Mabisz közleménye alapján tudtak megközelítő számokat adni:

„Ez alapján 45 734 lakássérülés, ebből a lakossági kár: 7,526 milliárd forint (átlagosan ~165 ezer/ház). Intézményi és vállalati károk: 1,941 milliárd forint, összesen tehát kb. 9,467 milliárd forint bejelentett kár. Ezzel három nap alatt összejött a 2023-as viharos nyár összes káreseményének (kb 100 e) fele. Tehát kiemelkedő eseményről beszélhetünk. Illetve a viharhoz kapcsolódó leggyakoribb káresemények jellemzően a beázás, villámlás és jégeső okozta károk” – írták a boon.hu-nak eljuttatott közleményükben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu